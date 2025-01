Team Altamura, in campo gli juniores del Taranto

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 - 𝗧𝗔𝗥𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗙𝗖24° Turno Campionato Serie C NOWLunedi 27 Gennaio 2025 Ore 20:30Stadio "Tonino D'Angelo"Lo sciopero dei giocatori del Taranto è confermato ma la partita si farà. Per il Taranto scenderanno in campo gli juniores che negli scorsi giorni si sono allenati allo Jacovone mentre quasi tutti i tesserati della prima squadra non si sono visti per la preparazione, in attesa di un segnale forte della società. I giocatori del Taranto attendono il pagamento degli stipendi arretrati, da settembre.Quindi, con il sostegno dell'AIC - associazione italiana calciatori, lo stato di agitazione è diventato sciopero. Il Taranto, però, vuole portare a termine il campionato e darà spazio ai giovani. Queste sono le notizie dell'ultima ora, salvo novità nel corso della giornata.Fa benissimo l'allenatore dell'Altamura, Di Donato, a non scomporsi. Invita i suoi ad essere concentrati, a prescindere da chi sarà in campo. La vittoria è importante, i tre punti sono necessari per la corsa salvezza che è l'obiettivo da raggiungere, in un girone incerto e molto combattuto. Basti pensare che ci sono appena 5 punti tra i play-out e i play-off e in questa "zona cuscinetto" è classificata l'Altamura.Per quanto riguarda la formazione Team, come sempre, si conoscerà poco prima del fischio d'inizio.