A caccia dei primi punti al "D'Angelo"

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 - 𝗦𝗢𝗥𝗥𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢22° Turno Campionato Serie C NOW (3^ di ritorno)Venerdi 10 Gennaio, ore 20:30Stadio "Tonino D'Angelo"Gara in notturna per la terza giornata di ritorno. Squadra rimaneggiata (tra infortunati e influenzati), mancherà anche Gigliotti. Nel frattempo, in questi giorni ci sono stati i rinnovi contrattuali di Grande, Dipinto, Silletti e Molinaro.Le dichiarazioni di mister Di Donato: "Chiedo l'aiuto dei nostri tifosi ancora di più per un risultato importante che tutti auspichiamo. E' arrivata l'ora di vincere in casa. Vogliamo sfatare questo tabu. Dobbiamo fortificare la vittoria di Foggia, dobbiamo dare continuità. Dobbiamo essere capaci di andare oltre le difficoltà e portare a casa un risultato importante".Di Donato non sottovaluta l'avversario. Sorrento è reduce da quattro sconfitte. Ma lui avverte: "Anche noi a Foggia avevamo tre sconfitte sulle spalle. Le partite precedenti non hanno senso. Ogni partita ha una storia a sé".Team Altamura ha ritrovato lo stadio D'Angelo quasi un mese fa, il 13 dicembre. Tra campionato e Coppa ha incassato tre sconfitte. Per questo oggi vuole rompere il ghiaccio.