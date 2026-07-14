La città
Mercato settimanale a Ferragosto? Anticipato al 14
Ordinanza del Comune
Altamura - martedì 14 luglio 2026 19.23
Il Sindaco Vitantonio Petronella, con ordinanza n. 35/2026, ha disposto l'anticipo del mercato settimanale di via Manzoni e strade limitrofe a venerdì 14 agosto 2026 (anziché sabato 15 agosto 2026).
Ciò, in base al vigente Piano per il Commercio del Comune di Altamura, che prevede l'anticipo al giorno precedente, nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato settimanale ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge.
Ciò, in base al vigente Piano per il Commercio del Comune di Altamura, che prevede l'anticipo al giorno precedente, nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato settimanale ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge.