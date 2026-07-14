Amici a quattro zampe: secondo dog park in via Cassano

"La città avrà un secondo Dog park, un'area dedicata agli amici a quattro zampe". Lo ha comunicato il sindaco Vitantonio Petronella.La prima area per gli amici a quattro zampe è stata realizzata in via Selva ed è usata da tanti proprietari di cani. La seconda verrà realizzata in via Cassano ad angolo con via Tommaso Clemente e via Carlo Vitale. Anche questo sarà un luogo che risponde alle necessità di tanti cittadini per i loro cani. Il progetto prevede la realizzazione di un Dog Park per lo sgambamento dei cani, della superficie totale pari a 1.850 mq, delimitata da una recinzione e rete metallica. Per l'accesso all'area sono previsti due ingressi in Via Tommaso Clemente. L'intervento prevede anche la fornitura degli arredi urbani e delle attrezzature agility dog e la messa a dimora di nuove alberature."Siamo in dirittura d'arrivo per l'inizio dei lavori", ha detto il primo cittadino.