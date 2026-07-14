Dog park - Cani
Dog park - Cani
La città

Amici a quattro zampe: secondo dog park in via Cassano

Dopo quello già aperto in via Selva

Altamura - martedì 14 luglio 2026 09.00
"La città avrà un secondo Dog park, un'area dedicata agli amici a quattro zampe". Lo ha comunicato il sindaco Vitantonio Petronella.

La prima area per gli amici a quattro zampe è stata realizzata in via Selva ed è usata da tanti proprietari di cani. La seconda verrà realizzata in via Cassano ad angolo con via Tommaso Clemente e via Carlo Vitale. Anche questo sarà un luogo che risponde alle necessità di tanti cittadini per i loro cani. Il progetto prevede la realizzazione di un Dog Park per lo sgambamento dei cani, della superficie totale pari a 1.850 mq, delimitata da una recinzione e rete metallica. Per l'accesso all'area sono previsti due ingressi in Via Tommaso Clemente. L'intervento prevede anche la fornitura degli arredi urbani e delle attrezzature agility dog e la messa a dimora di nuove alberature.

"Siamo in dirittura d'arrivo per l'inizio dei lavori", ha detto il primo cittadino.
  • Animali
  • Cani
Altri contenuti a tema
Altamura: cucciolo di volpe messo in salvo Altamura: cucciolo di volpe messo in salvo Operatori Anpana hanno trovato l'animale che vagava
S'inaugura il primo dog park, spazio attrezzato per i cani S'inaugura il primo dog park, spazio attrezzato per i cani Realizzato dal Comune in via Selva
Randagismo di cani e colonie feline: campagna di prevenzione Randagismo di cani e colonie feline: campagna di prevenzione D'intesa tra Comune e Asl sarà svolta una campagna di sterilizzazione
In via Selva il primo dog park di Altamura In via Selva il primo dog park di Altamura Sono stati affidati i lavori per la realizzazione dell'area attrezzata
Appello sui social: "Rubate due cavalle, hanno un grande valore affettivo" Cronaca Appello sui social: "Rubate due cavalle, hanno un grande valore affettivo" Un'altra richiesta di aiuto dopo un ennesimo furto
Installati altri 50 cestini Eco Dog Installati altri 50 cestini Eco Dog All’inizio dell’appalto erano solo 20, troppo pochi
Approvato progetto per un parco per cani in via Selva Approvato progetto per un parco per cani in via Selva Primo passo per realizzare un'area recintata per gli amici a quattro zampe
Salvati quattro cani gettati in un pozzo, pronta la denuncia contro ignoti Salvati quattro cani gettati in un pozzo, pronta la denuncia contro ignoti Una femmina di cane e tre cuccioli, ora in buone condizioni
Bando di concorso per le case di edilizia residenziale pubblica
13 luglio 2026 Bando di concorso per le case di edilizia residenziale pubblica
Perdite di acqua del 40% in Puglia
13 luglio 2026 Perdite di acqua del 40% in Puglia
Volley: iscrizione in A2 e altri nuovi arrivi
12 luglio 2026 Volley: iscrizione in A2 e altri nuovi arrivi
Controlli nei boschi con i carabinieri a cavallo
11 luglio 2026 Controlli nei boschi con i carabinieri a cavallo
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
10 luglio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Assalto al portavalori tra Altamura e Mellitto, sgominata la banda
10 luglio 2026 Assalto al portavalori tra Altamura e Mellitto, sgominata la banda
Stanotte trattamento di disinfestazione
10 luglio 2026 Stanotte trattamento di disinfestazione
Condanne a un anno per l'alluvione di Ginosa, morirono in 4
9 luglio 2026 Condanne a un anno per l'alluvione di Ginosa, morirono in 4
Cinema all'aperto per gli anziani
9 luglio 2026 Cinema all'aperto per gli anziani
Misure regionali a favore del terzo settore
9 luglio 2026 Misure regionali a favore del terzo settore
Incidenti stradali: eccesso di velocità tra le cause principali
8 luglio 2026 Incidenti stradali: eccesso di velocità tra le cause principali
Omicidio di un imprenditore nel 2010 e spaccio droga, arresti ad Altamura
8 luglio 2026 Omicidio di un imprenditore nel 2010 e spaccio droga, arresti ad Altamura
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.