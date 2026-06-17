Piccola volpe
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Altamura: cucciolo di volpe messo in salvo

Operatori Anpana hanno trovato l'animale che vagava

Altamura - mercoledì 17 giugno 2026
Un cucciolo di volpe è stato messo in salvo nel territorio di Altamura dagli operatori dell'Anpana, associazione delle guardie ecozoofile. Gli operatori hanno recuperato in agro di Altamura, un bellissimo esemplare di giovane volpe che vagava per le campagne senza la sua mamma al proprio fianco.

A segnalare la sua presenza è stato un cittadino che ha avuto la sensibilità di avvisare temendo possibili conseguenze per l'animale che vagava, disorientato e senza la protezione della madre, potendo incorrere in pericoli.

Il comando delle guardie ecozoofile di Altamura ha raccolto la segnalazione. Gli operatori sono intervenuti, lo hanno preso in tutta tranquillità e lo hanno consegnato nelle mani degli esperti veterinari dell' Osservatorio Faunistico di Bitetto. I veterinari del centro se ne prenderanno cura e poi lo re-immetteranno in natura al momento opportuno, nell'ambiente giudicato migliore per la piccola volpe.
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