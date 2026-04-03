Soccer Altamura: beffa nel finale

Nel posticipo della 20^ giornata del campionato femminile di Serie A Tesys di calcio a 5, la Soccer Altamura cade per 3-1 sul parquet dell'Okasa Falconara al termine di una sfida intensa, ricca di occasioni e decisa soltanto nel finale, dopo una lunga resistenza biancorossa.L'avvio è di marca Falconara, con le padrone di casa che impongono ritmo e possesso sin dai primi minuti. Al 2′ è Elpidio a rendersi pericolosa sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma Polloni risponde presente respingendo il tentativo ravvicinato. Poco dopo ci prova Ferrara, ancora una volta trovando l'opposizione dell'estremo difensore altamurano, decisiva anche con i piedi. La Soccer Altamura si difende con ordine e prova a colpire in contropiede. Al 6′ arriva la prima grande occasione: Pascual parte in progressione, attraversa tutto il campo e conclude, ma una deviazione beffa la traiettoria e il pallone termina sul palo. Le marchigiane continuano a spingere: al 9′ Pereira tenta dalla distanza, ma Polloni è ancora attenta; poco dopo, su una ripartenza, Kondo serve Ballardini, con la difesa ospite che si salva in angolo. All'11' è la Soccer a rendersi nuovamente pericolosa: lancio lungo di Polloni per Vanessa Pereira, che calcia di prima intenzione trovando la deviazione in corner di Carturan. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, la stessa Vanessa prova la conclusione al volo, ma il portiere di casa si supera ancora.La gara resta vivace e ricca di capovolgimenti di fronte. Al 13′ altra clamorosa chance per la Soccer: Kubaszek esplode un gran tiro che si stampa sulla traversa. Sul ribaltamento di fronte, Pereira ha una ghiotta occasione sola davanti a Polloni, ma spreca incredibilmente. Si passa da una parte all'altra: Cinthia si presenta a tu per tu con Carturan, che salva in uscita bassa deviando in angolo. Nel finale di primo tempo cresce ancora Falconara, ma trova sulla sua strada una straordinaria Polloni, protagonista di una parata in spaccata su Elpidio. Il risultato si sblocca al 18′: Vanessa, dalla propria metà campo, pesca Cinthia Pereira sulla sinistra, la brasiliana si accentra e calcia trovando il gol con un tiro che passa tra le gambe di Carturan. È lo 0-1 Soccer. Prima dell'intervallo, ancora decisiva Polloni che devia sopra la traversa un tiro insidioso di Colucci deviato da Vanessa. Si va al riposo con le altamurane avanti.La ripresa si apre con lo stesso copione: Falconara in pressione e Soccer pronta a difendersi con compattezza. Al 3′ Ferrara colpisce il palo con un potente tiro sugli sviluppi di corner. Al 5′ è ancora Polloni protagonista su Elpidio, confermandosi tra le migliori in campo. Le altamurane faticano a superare la metà campo, ma quando ripartono sanno essere pericolose: Matijević conduce una transizione veloce, dialoga con Pezzolla e si presenta sola davanti a Carturan, che respinge; poco dopo ci prova Cinthia Pereira, ma il portiere di casa si oppone ancora. Con i l passare dei minuti la pressione delle marchigiane si fa sempre più insistente, anche se spesso imprecisa. La Soccer prova a respirare e al 10′ costruisce una bella azione corale conclusa da Cinthia Pereira, ma Carturan blocca a terra. Nel finale, la svolta decisiva: Falconara inserisce il portiere di movimento e alza ulteriormente il baricentro. La scelta paga al momento giusto: Santos, ben appostata, trova il pareggio con un destro potente sotto l'incrocio da posizione defilata. La Soccer prova a reagire immediatamente: dopo il gol, Kubaszek ha una buona chance in allungo, ma Carturan respinge. Sul capovolgimento di fronte, Ferrara calcia trovando una provvidenziale parata di Polloni con il volto, restando anche dolorante a terra. L'inerzia della gara è ormai cambiata. Falconara continua a spingere e trova il vantaggio con Elpidio, che finalizza una lunga azione corale. Le altamurane accusano il colpo e, poco dopo, arriva anche il tris firmato da Isa Pereira, che chiude definitivamente i conti sul 3-1.Una sconfitta amara per la Soccer Altamura, che per lunghi tratti ha disputato una gara di grande organizzazione, sacrificio e qualità, venendo però punita nel finale dalla maggiore incisività delle padrone di casa. Nel prossimo turno, le biancorosse ospiteranno il Montesilvano, mentre nel weekend successivo, dopo Pasqua, saranno protagoniste nelle Final Eight di Coppa Italia, dove incroceranno nuovamente l'Okasa Falconara per una sfida che si preannuncia già ricca di rivincita.TabellinoSerie A Tesys – 20^ giornata️Okasa FalconaraSoccer Altamura 3-1Okasa Falconara: Carturan, Pereira, Elpidio, Balardin, Ferrara; Pesaresi, Taina Santos, Kondo, Gregori, Colucci, Scoponi, Bordacchini. Allenatore: Giulia Domenichetti.Soccer Altamura: Polloni, Vanessa Pereira, Cintia Pereira, Pascual, Matijević, Kubaszek, Pezzolla, Tedeschi, Cataldo, Coletto, Valente, Nicoletta. Allenatore: Mauro Gadaleta.‍️Arbitri: Alessandro Cannizaro (Ravenna) e Andrea Cini (Perugia).️Cronometrista: Alessandro Fortunati (Cesena).Marcatrici: 7'15" pt C. Pereira (S); 15′ 10" st Taina (O), 17'10" st Elpidio (O), 17'58" st Pereira (O).Ammonite: C. Pereira, Matijević (S).Falli: 4-4, 1-2.