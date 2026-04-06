Soccer Altamura chiude al terzo posto

Si chiude con una convincente vittoria la regular season della Soccer Altamura, che sul sintetico di Santeramo in Colle supera con un netto 6-2 i padroni di casa dell' Fc Santeramo C5. Una prestazione solida e concreta per i biancorossi, capaci di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute e di gestire con maturità i momenti chiave della gara. Tre punti che certificano il valore di una squadra cresciuta nel corso del campionato e pronta adesso a giocarsi le proprie carte nella fase più importante della stagione.Parte subito in salita la gara degli altamurani, che dopo cinque minuti vanno sotto nel punteggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Sardone serve Sportelli, che da distanza ravvicinata batte Vitale. Servono solo due minuti per il pareggio altamurano, che arriva grazie alla rete di Lorusso Mario, servito sul secondo palo da un preciso diagonale di Gramegna Felice. Ancora altri due minuti e l'immancabile Pestrichella, servito da Lorusso Pasquale, delizia i presenti mettendo la palla alle spalle di Lillo con un pregevole colpo di tacco. Saverio Forte non vuole essere da meno e dopo un'azione solitaria, dove semina il panico tra le maglie avversarie, insacca in rete la palla dell' 1-3. Al 20' Pestrichella ruba palla ad un avversario e scarica sulla destra per Tancredi, che prende la mira e fulmina Lillo con un preciso diagonale rasoterra: 1-4. La Soccer Altamura potrebbe segnare ancora ma i legni colpiti da Giampietro, su punizione, e Lorusso Pasquale salvano i padroni di casa. Anche Vitale cerca la gloria personale e ci prova con un tiro da centrocampo, Lillo blocca la palla, e dalla sua porta, segna a porta sguarnita la rete del momentaneo 2-4. Gramegna Felice, un minuto più tardi, ristabilisce le distanze e, dopo un'azione personale in slalom, segna la rete del 2-5, con la quale si chiude il primo tempo.Negli ultimi trenta minuti del campionato c'è aria di vacanze e gli altamurani sprecano tutto il possibile e quasi anche l'impossibile. La sesta ed ultima rete della Soccer Altamura la segna Giampietro, che da pivot puro, protegge palla spalle alla porta, si gira sul suo avversario e batte il nuovo entrato Longo da distanza ravvicinata. Da registrare, tra le fila altamurane, anche l'esordio stagionale del portiere Disabato, che entra e si mette in mostra in un paio di occasioni con buone parate. Fino al triplice fischio, che manda tutti sotto la doccia, il risultato rimane invariato sul 2-6.Con undici vittorie in diciotto partite e un meritato terzo posto in classifica, la Soccer Altamura archivia una regular season positiva e guarda con fiducia al futuro. I play off rappresentano ora un nuovo capitolo, dove serviranno determinazione, compattezza e quello spirito di gruppo che ha accompagnato la squadra fin qui. L'obiettivo è continuare a sognare e trasformare quanto di buono fatto in stagione in un traguardo ancora più ambizioso.FC SANTERAMO – SOCCER ALTAMURA 2-6Fc Santeramo: Lillo, Longo, Difilippo, Sportelli, Sardone, Giandomenico,Cassano, Francinini, Sina, Montenegro, Castellaneta, Musci. Allenatore: Bongallino Angelo.Soccer Altamura: Pestrichella, Giampietro, Maiullari, Lorusso Pasquale, Vitale, Tancredi, Gramegna Michele, Forte, Lorusso Mario, Gramegna Felice, Disabato. Allenatore: Grimaldi Rodolfo.Arbitro: Lorenzo rizzo di Casarano.Reti: 5' pt Sportelli (FS), 7' pt Lorusso Mario (SA), 9' pt Pestrichella (SA), 14' pt Forte (SA), 20' pt Tancredi (SA), 27' pt Lillo (FS), 28' pt Gramegna Felice (SA), 15' st Giampietro (SA).Falli: 2-1, 3-3.Ammoniti: Musci (FS), Lorusso Pasquale (SA).