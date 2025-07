Contributi per i libri di testo, si possono presentare le domande

Pubblicato l'avviso regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo dedicata agli studenti a basso reddito delle istituzioni secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie presenti sul territorio regionale per l'anno scolastico 2025/2026.Le domande si presentano sul portale della Regione Puglia www.studioinpuglia.regione.puglia.it. Stabilite due finestre temporali:dalle ore 12.00 del 04.07.2025 e sino alle ore 12.00 del 03.08.2025;dalle ore 12.00 del 08.09.2025 e sino alle ore 12.00 del 19.09.2025.Il requisito economico per ottenere il beneficio è l'Isee che non deve essere superiore a 12.000 euro. Nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli l'Isee è elevato a 15.000 euro.L'istanza dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore; o dallo studente, se maggiorenne. La procedura è solo di tipo telematico.