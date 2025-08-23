Va in giro con strumenti pericolosi a Gallipoli, denunciato un 18enne

In settimana, durante controlli notturni, la Polizia di Stato di Gallipoli durante l'attività di pattugliamento del territorio a Baia Verde ha denunciato in stato di libertà un ragazzo di 18 anni di Altamura per il reato di "porto di oggetti atti ad offendere".Durante il controllo dell'autovettura nei pressi dell'ingresso di una nota discoteca, i poliziotti hanno trovato all'interno del veicolo un tubo in metallo di circa 53 centimetri, posizionato sotto il sedile anteriore del conducente, due coltelli da innesto nel bracciolo centrale ed una falce nel portabagagli.Inoltre, al 18enne sono stati trovati tre grammi di hashish per i quali è stata avviata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Bari per uso personale.