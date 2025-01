Oropan conferma il riconoscimento "Best value"

Oropan S.p.A, azienda pugliese di riferimento nel settore della panificazione e dei prodotti da forno che opera ad Altamura dal 1956 e distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo coniugando tradizione, innovazione e sostenibilità, ha nuovamente conseguito il Best Value award, nelle categorie "Leone" e "Rinoceronte", la prima riservata alle imprese che si distinguono per il valore generato superiore a 100 milioni di euro, la seconda che misura l'indice di corporate governance, premia le imprese che non solo si distinguono per valore, ma che hanno anche una governance tale da favorire la crescita funzionale alla continuità d'impresa.Un significativo riconoscimento per le imprese che vengono selezionate sulla base di una rigorosa ricerca annuale condotta su un campione di oltre 15.000 aziende pugliesi. Di tali imprese viene calcolato, sulla base di criteri finanziari, l'Equity Value e il tasso di variazione dello stesso rispetto all'anno precedente, giungendo all'individuazione delle 40 aziende che hanno realizzato la migliore performance in termini di crescita e sviluppo.Per rendere omogeneo il confronto, le imprese sono state classificate in quattro categorie principali basate sul valore aziendale e associate a quattro grandi superpredatori: Ghepardo, aziende con valutazioni tra 5-10 milioni di euro, Pantera, aziende con valutazioni tra 10-50 milioni di euro, Tigre, aziende con valutazioni tra 50-100 milioni di euro, Leone, imprese con valutazioni superiori a 100 milioni di euro. La nuova categoria Rinoceronte, che misura, in aggiunta al valore, l'indice di corporate governance. Il premio prevede sempre le 4 categorie più una che è quella distintiva delle aziende che hanno realizzato una variazione di crescita di Valore nel biennio.La prerogativa del Best Value Award risiede nella capacità di individuare e premiare quelle aziende che non solo crescono, ma lo fanno in modo sostenibile e consapevole, creando un reale valore economico. Attraverso un'attenta analisi finanziaria, il team di Imprenditore Smart®️ calcola l'Equity Value delle imprese e il suo tasso di variazione, per identificare le migliori performance di crescita. Le aziende premiate si distinguono per il loro contributo alla crescita economica regionale e alla capacità di innovare in contesti sfidanti.Oropan S.p.A guarda al futuro attraverso tre elementi: valore delle persone, vero capitale umano ed intellettuale; ricerca ed innovazione di processo, di prodotto e, soprattutto, di cultura di impresa; differenziazione di prodotto per tipicità ed origine: il pane è un prodotto identitario che rappresenta la storia e le tradizioni del nostro territorio nel mondo. Il business aziendale coniuga obiettivi di carattere economico con obiettivi etici, sociali e ambientali, ponendo come fine il benessere della collettività affinché ogni scelta sia tesa a soddisfare i bisogni dei consumatori del presente senza compromettere le esigenze delle generazioni future.Difatti, la definizione di un Piano Strategico di Sostenibilità triennale e la redazione di un Bilancio di Sostenibilità, a partire dal 2021, è stata la naturale evoluzione di un percorso già avviato con la volontà di rendicontare e certificare ufficialmente l'impegno dell'azienda verso una gestione imprenditoriale sempre più sostenibile, trasparente e, soprattutto, condivisa con gli stakeholders e shareholders.I numeri aziendali parlano chiaro: 47 milioni di euro il fatturato lordo 2024; EBITDA MARGIN 33% sui ricavi; 25 Paesi serviti; 178 dipendenti, con una crescita occupazionale di 17 unità aggiuntive rispetto al periodo precedente, di cui n. 7 donne.Questi risultati confermano l'efficacia delle strategie aziendali in termini di efficienza operativa, ottimizzazione delle risorse e solidità finanziaria. L'analisi del valore economico generato e distribuito da Oropan nel biennio 2022-2023, che ha visto un incremento rispettivamente del 10% e del 15% verso il periodo precedente, conferma la capacità dell'azienda di generare valore per se stessa e per i suoi stakeholder."Sono davvero lieta di ritirare questo riconoscimento che premia la visione, la lungimiranza e la strategia della nostra impresa e la capacità di creare valore lungo tutta la catena di fornitura. Un premio che non solo ci gratifica per i risultati raggiunti, ma che ci sprona a guardare avanti con rinnovata determinazione" ha dichiarato, A.D. e C.E.O. di Oropan S.p.A.Nella foto la consegna del premio nella Camera di commercio di Bari