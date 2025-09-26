Tv: Lucia Forte diventa "Boss in incognito"

Lucia Forte
Un'azienda al fianco dei lavoratori, leader nella produzione di prodotti da forno della panificazione nel panorama nazionale e internazionale, promotrice di un modello di business orientato al welfare, impegnata a garantire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sano e positivo. È questo lo spirito con cui Lucia Forte, AD & CEO di Oropan, si camufferà, assumendo una nuova identità, per partecipare al programma "Boss in incognito".

Oropan spa, fondata ad Altamura da Vito Forte ben 70 anni fa, produce oggi 600 quintali di pane al giorno, grazie a cinque linee di produzione che lavorano a ciclo continuo, ed è presente in 25 paesi, in Europa, Asia e America, per un fatturato lordo di 47 milioni di euro.

Nel corso della puntata Lucia Forte incontrerà i suoi dipendenti: Vito, che le insegnerà a fare la croce tipica del pane di Altamura; Roy, che si occupa dell'affettamento e confezionamento del pane; Nunzio, con cui letteralmente metterà le mani nell'impasto per la preparazione del pane DOP; infine, Rosalba, che affiancherà nella pulizia delle linee e dei macchinari. Al suo fianco per aiutarla, sempre in incognito, ci sarà il ballerino Samuel Peron, cha aiuterà la dipendente Lucia Pia nella farcitura delle focacce.

Ai dipendenti, durante le riprese, è stato detto che in azienda si stava girando "Job Deal", un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo al termine della settimana di riprese i lavoratori hanno scoperto l'identità di chi li ha affiancati nello svolgimento delle loro mansioni.

"Partecipare a Boss in Incognito è stata un'esperienza che mi ha profondamente segnato: travestita da operaia ho avuto conferma del valore umano che rende unica Oropan - commenta Lucia Forte, AD & CEO di Oropan - Dietro ogni gesto e ogni turno c'è una storia personale, fatta di sacrifici e speranze, che dà anima al nostro pane. Come madre, donna e imprenditrice, so bene cosa significhino i compromessi e le rinunce, ma questo percorso mi ha ricordato che ogni sacrificio trova senso quando diventa comunità. La nostra non è solo un'azienda: è un mosaico di vite che insieme costruiscono futuro»

Il programma punta, infatti, a mettere in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni.

Con la partecipazione a Boss in incognito Oropan prosegue nel percorso di valorizzazione delle risorse interne già iniziato con l'ingresso nell' UN Global Compact Network Italia, che nasce con lo scopo primario di contribuire allo sviluppo in Italia del Global Compact delle Nazioni Unite, per incoraggiare le imprese di tutto il mondo a promuovere un'economia mondiale sana e sostenibile applicando i principi fondamentali relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione.

Lunedì 29 settembre, in occasione della messa in onda della puntata, l'azienda ha organizzato un momento di visione collettiva, insieme ai dipendenti e alle loro famiglie. Un momento conviviale e di orgoglio, pensato per rafforzare il senso di appartenenza e vivere insieme le emozioni di questa esperienza straordinaria.
