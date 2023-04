Stanziati altri fondi per il Museo archeologico nazionale

La Commissione cultura del Senato della Repubblica ha espresso parere favorevole ad un Atto del Governo con cui, rimodulando parti del fondo per la tutela del patrimonio culturale, viene destinata la somma di 600mila euro per il 2020 al Museo Archeologico Nazionale di Altamura che non registrava alcuna risorsa per quella annualità. Lo ha reso noto il senatore di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre."L'Italia - ha commentato - è la nazione che più di ogni altra al mondo racchiude l'idea di bellezza paesaggistica, artistica e archeologica. Tutto il mondo lo sa e ci apprezza per questo scegliendo il nostro Paese come una delle principali mete turistiche. Di qui la necessità di sostenere e fare crescere i nostri musei che racchiudono i tesori dell'antichità, come appunto quello di Altamura".Si tratta di fondi che si aggiungono al finanziamento di 1.900.000 euro che sono stati messi a disposizione con il Pnrr del Ministero della Cultura.