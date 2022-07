Lieve scossa di terremoto tra Altamura e Gravina

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) tra Altamura e Gravina, alle ore 15.16, con magnitudo 2.1.L'epicentro è stato localizzato in territorio di Altamura, a 7 km a nord ovest, nella zona rurale a ridosso della strada provinciale 238 per Corato.La scossa è stata registrata a notevole profondità (33 km) e pertanto non risulta che sia stata avvertita dalla popolazione.