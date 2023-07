Il mondo dell'impresa alla prova della transizione digitale

Venerdì 21 luglio, a partire dalle ore 10.30, nella Camera di commercio di Bari (corso Cavour 2, sala Azzurra), Confapi Bari-Bat, Confapi Unimatica e l'Ente Camerale organizzano il convegno sul tema "Transizione digitale. Opportunità e rischi delle PMI in un mondo che cambia velocemente". Nelle province Bari e BAT le imprese operanti nel settore ICT sono circa 2.200 (dati Istat 2021, codice Ateco J "servizi di informazione e comunicazione").La transizione digitale è un vasto processo di cambiamento tecnologico che coinvolge tutti i settori della vita quotidiana. Per le PMI è un tempo di grandi opportunità ma nel contempo devono fronteggiare una serie di rischi che vanno dall'ordinaria amministrazione dell'attività di impresa ai temi più complessi della competitività. In Puglia l'arrivo di multinazionali porta di per sé grandi vantaggi per il territorio ma pone le PMI di fronte a nuove sfide.Digitalizzazione, competitività, aggregazione, sviluppo in filiera, strumenti a tutela delle PMI: spunti e argomenti che nel convegno verranno trattati in un confronto tra mondo dell'impresa, associazionismo di categoria, centri di competenza e in un dialogo con il Vice ministro Francesco Paolo Sisto.Apertura alle ore 10.30 con i saluti di Pietro Piccioni, vice presidente CCIAA Bari, e di Nicola Plantamura, presidente Confapi Bari e BAT.A seguire gli interventi di:Giorgio Binda, presidente Unimatica Confapi;Angelo Giuliana, direttore generale Meditech;Salvatore Latronico, presidente Distretto informatica;Vito Macina, digital specialist del PID - Punto impresa digitale di Bari.Conclusioni del Senatore Francesco Paolo Sisto, Vice ministro della Giustizia.Modera il giornalista Onofrio Bruno.Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata) è un'organizzazione datoriale che in Italia rappresenta 13 categorie produttive con oltre 116.000 imprese e circa 1.200.000 lavoratori che adottano i contratti di lavoro Confapi.L'Unione nazionale di categoria Unimatica Confapi è costituita tra le imprese associate che operano nei settori dell'informatica, della comunicazione, della telematica e dei servizi innovativi. Unimatica Confapi ha lo scopo di tutelare gli interessi della categoria, garantire il coordinamento, la promozione, lo sviluppo e la rappresentanza per le tematiche di settore.