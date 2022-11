Le opportunità della Zona economica speciale

Domani, venerdì 18 ottobre, presso la Villa Belvedere, alle ore 17.00, è in programma un convegno incentrato sulla operatività e sulle potenzialità della ZES interregionale Adriatica, per informare sulle nuove e importanti opportunità per le imprese. L'iniziativa è promossa da Murgia Sviluppo scarl e dal Comune di Altamura.Sarà presente il commissario straordinario della ZES, Manlio Guadagnolo. Presiederà la Sindaca Rosa Melodia, coordinerà l'Amministratore unico della società Murgia sviluppo scarl, Elisabetta Aiello. Previsti, inoltre, i saluti istituzionali del senatore Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia; del deputato Rossano Sasso; dell'assessore regionale ai trasporti Anita Maurodinoia; dell'assessore regionale al personale Gianni Stea; del consigliere regionale Francesco Paolicelli; dell'assessore comunale alle attività produttive Tommaso Lorusso; del dirigente del 3° settore Giovanni Buonamassa; del Rup-responsabile unico del procedimento di Murgia Sviluppo scarl Vittorio Difonzo.La ZES Adriatica interregionale, Puglia - Molise, è un'area geografica comprendente insediamenti produttivi. Altamura è inserita nella Zes con l'area industriale - artigianale in via Gravina, per un totale di circa 180 ettari. Per le imprese che ricadono nell'area delimitata dalla zona economica speciale sono previste delle agevolazioni, in particolar modo un credito d'imposta sugli investimenti.