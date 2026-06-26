Premi al merito per studenti di scuola media

Il Comune di di Altamura ha istituito premi al merito destinati agli studenti che in questo anno scolastico ottengono il diploma di Scuola Secondaria di 1° grado (scuole medie) con votazioni eccellenti (9, 10 o 10 e lode), distinguendosi anche per l'impegno in attività sportive, di volontariato ed extrascolastiche.Saranno assegnati 10 premi del valore di 200 euro ciascuno, con l'obiettivo di valorizzare il merito, l'impegno e i talenti dei nostri giovani, riconoscendo percorsi di crescita che rappresentano un esempio positivo per l'intera comunità. Saranno assegnati due premi per ciascun Istituto Scolastico Secondario di 1° grado del Comune di Altamura. Per la parità di genere i due premi andranno sia ad uno studente che ad una studentessa.La domanda dovrà essere presentata dalle famiglie entro il termine del 30 settembre 2026.Tutti i dettagli, i requisiti di partecipazione e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Altamura.