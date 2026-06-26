Aula di scuola
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Scuola e Lavoro

Premi al merito per studenti di scuola media

Per alunni meritevoli e impegnati in sport e altre attività

Altamura - venerdì 26 giugno 2026
Il Comune di di Altamura ha istituito premi al merito destinati agli studenti che in questo anno scolastico ottengono il diploma di Scuola Secondaria di 1° grado (scuole medie) con votazioni eccellenti (9, 10 o 10 e lode), distinguendosi anche per l'impegno in attività sportive, di volontariato ed extrascolastiche.

Saranno assegnati 10 premi del valore di 200 euro ciascuno, con l'obiettivo di valorizzare il merito, l'impegno e i talenti dei nostri giovani, riconoscendo percorsi di crescita che rappresentano un esempio positivo per l'intera comunità. Saranno assegnati due premi per ciascun Istituto Scolastico Secondario di 1° grado del Comune di Altamura. Per la parità di genere i due premi andranno sia ad uno studente che ad una studentessa.
La domanda dovrà essere presentata dalle famiglie entro il termine del 30 settembre 2026.

Tutti i dettagli, i requisiti di partecipazione e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Altamura.
  • Premio
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