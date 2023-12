Oropan: per il quarto anno ottiene il premio nazionale Industria Felix

Oropan conquista il premio Industria Felix, riservato alle "imprese più competitive ed affidabili d'Italia " dal punto di vista finanziario e della sostenibilità, per il quarto anno consecutivo, dopo una dettagliata inchiesta giornalistica realizzata in collaborazione con Cerved sucon sede legale in Italia dell'anno 2021, in quanto idonea rispetto ad un oggettivo algoritmo di competitività estratto dal conto economico e convalidato dal Comitato Scientifico coordinato dal prof. Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell'Università Luiss Guido Carli e dall'ing. Vito Grassi, vicepresidente nazionale di Confindustria, e rispetto al livello di solvibilità o sicurezza finanziaria del Cerved Group Score.L'azienda di Altamura, leader nel settore dei prodotti da forno della panificazione, è tra le sole 17 aziende italiane del settore agroalimentare, ad essere premiata "Per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved", delle 196 società di capitali con sede legale in Italia, cui è andato tale riconoscimento Il premio è stato consegnato, ieri, 11 dicembre, a Milano in Piazza degli Affari a Palazzo Mezzanotte, sede di ELITE e Borsa Italiana, evento presentato dal giornalista e direttore del Day Time Rai,e della giornalista e capo servizio del Tg1Tra gli imprenditori e manager intervenuti alla cerimonia di presentazione per ricevere "l'Alta onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix - L'Italia che compete, per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta sostenibilità" in rappresentanza di Oropan SpA, l'Amministratore Delegato"Siamo per il quarto anno, qui presente e premiati con questo prestigioso ed autorevole riconoscimento, a testimonianza della continuità con cui l'azienda è riuscita a garantire nel suo percorso di crescita, ottime performance di bilancio, patrimoniale, economico e finanziarie, all'interno di un modello di business sostenibile, che vede l'azienda protagonista e attiva nello sviluppo e diffusione della cultura della sostenibilità verso tutti i suoi stakeholder. - afferma Lucia Forte. Abbiamo affrontato quest'anno con profondo senso di responsabilità, il tema della gestione dei rischi di tipo esogeno ed endogeno, impegnandoci proattivamente in favore di uno Sviluppo Sostenibile, nelle aree della tutela dei Diritti Umani, del Welfare e dello sviluppo del Capitale Umano; dell'inclusione e delle pari Opportunità, della tutela Ambientale e dell'efficientamento energetico, dell'Anticorruzione, della Salute e Benessere".Questo premio, così come la comunicazione ricevuta poche settimane fa da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) dell'assegnazione ad Oropan del Rating di Legalità con il punteggio massimo di ★★★ è testimonianza concreta di garanzia di un modello di sviluppo del business, da parte dell'azienda Oropan, improntato ai principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale d'impresa".