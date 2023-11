Calcio, Oropan sponsor del Team Altamura

Oropan Spa al fianco del Team Altamura Calcio, società che milita nella serie D Nazionale di calcio. Una partnership fortemente voluta per consolidare le sinergie dell'azienda con il territorio e che si propone di supportare la crescita e lo sviluppo di una delle più importanti realtà sportive locali, vanto della città di Altamura.Oropan, infatti, è da sempre impegnata nel sostenere e favorire una sana ed equilibrata alimentazione e un corretto stile di vita, promuovendo i valori dello sport e del benessere fisico. Un ulteriore segno di continuità di sostegno al territorio. "Abbiamo condiviso gli ambiziosi obiettivi che la squadra della nostra città, si è prefissa e, quindi, non potevamo non essere al loro fianco" – dichiara l'Amministratore Delegato di Oropan, Lucia Forte. "Crediamo fortemente nel valore dello sport come mezzo di crescita sociale culturale ed economica della nostra comunità. Il senso di appartenenza al territorio, la voglia di rappresentare la nostra città, l'ambizione nel voler perseguire risultati sempre più ambiziosi, sono sentimenti che accomunano Oropan Spa con il Team Altamura".Il Presidente del Team Altamura Filippo Direnzo dichiara: "Siamo particolarmente felici del sodalizio con Oropan Spa. È un riscontro importante, che riceviamo, da parte di una eccellenza del territorio, che ci rende orgogliosi e ci stimola a proseguire con il massimo impegno e passione nella nostra attività sportiva e di promozione sul territorio".