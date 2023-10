A Oropan le tre stellette della legalità

Oropan Spa comunica di aver ricevuto comunicazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) dell'assegnazione del Rating di Legalità con il punteggio massimo di ★★★ (tre stellette), garanzia di un business improntato ai principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale d'impresa. Il giudizio di tre stellette, accordato in adunanza, è frutto sia delle dichiarazioni rese dall'azienda sia degli accertamenti e delle valutazioni effettuate dall'Authority.Il Rating, disciplinato con delibera AGCM del 14 novembre 2012 n. 2407, della durata di 2 anni e rinnovabile su richiesta, premia le aziende che operano nel rispetto di elevati standard di legalità, conformità ai requisiti normativi ed extra normativi volontari e di trasparenza, favorendo il percorso di introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, lungo tutta la catena di fornitura e del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business anche in chiave sostenibile.L'ottenimento del rating è riservato a imprese non soggette a tentativi d'infiltrazione mafiosa, che hanno aderito a codici etici di regolamentazione propri e adottati dalle associazioni di categoria, che adottano modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. Sono state attuate, quindi, procedure e prassi interne che superano le garanzie richieste e previste dalla legislazione vigente nel garantire il rispetto della legalità.L'Autorità ha deliberato di incrementare il punteggio relativo al rating di Legalità dell'azienda, riconfermato lo scorso 12 aprile 2022, portandolo a ★★★, a seguito della domanda integrativa presentata da Oropan in cui si è potuta dare ampia evidenza del percorso di sostenibilità, intrapreso durante tale periodo dall'azienda, sancito dalla pubblicazione dei Bilanci di Sostenibilità per gli anni 2021 e 2022, dalla stesura del proprio Piano Strategico della Sostenibilità per il triennio 2023-2025 e dal conseguimento della Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001, dalla Certificazione del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37001, dalla Certificazione Etica sulla Responsabilità Sociale d'Impresa SA8000 e dalla certificazione PDR/125 sulla parità di genere; a dimostrazione dell'impegno assunto dall'azienda nel raggiungimento dei più alti standard di qualità certificata dei processi aziendali, secondo le migliori best practices internazionali.Il riconoscimento del massimo punteggio assume ancor più valore, se si pensa che sull'intero territorio nazionale, delle circa dodicimila aziende cui è stato riconosciuto il Rating di Legalità (da una a tre stellette), solo poco più di mille hanno ottenuto il massimo punteggio. Se poi si considera l'intero territorio pugliese, sono appena settanta le aziende ad aver conseguito questo importante risultato., Amministratore Delegato diOropan SpA: "L'importante riconoscimento ottenuto, sono sicura sia perfetta rappresentazione della nostra struttura societaria, che oltre a rispettare i requisiti normativi cogenti e volontari in ambito nazionale ed internazionale in termini di legalità, ha visto riconoscersi il proprio percorso riguardo una politica ESG di transparency e rendicontazione fondata cui principi della Corporate Social Responsability. Riteniamo che, oltre ai vantaggi di carattere reputazionale, vederci riconosciuto il massimo punteggio di legalità, contribuirà a favorire, sempre più, nuove opportunità di business per l'azienda, accrescere la trasparenza e il coinvolgimento nei confronti dei nostri clienti, fornitori, e generare un crescente livello di cooperazione e di condivisione di visioni con tutti i nostri stakeholders".