Oropan SpA si aggiudica di nuovo l’Alta Onorificenza di Bilancio "Premio Industria Felix"

Oropan premiatanella splendida cornice del Grand Hotel Costa Brada Gallipoli.Una giornata di condivisione e networking, sono stati il coronamento del percorso che ha portato Oropan Spa all'ottenimento, per la quarta volta consecutiva, del "", istituito dal trimestrale di economia e finanza "Industria Felix Magazine" diretto da Michele Montemurro, in supplemento con Il Sole 24ore, in collaborazione con Cerved e Università Luiss Guido Carli.Oropan Spa, infatti, è stata, tra le 112 società di capitali con sede legale in Puglia, ad essere premiata in occasione del 50esimo evento Industria Felix. ll riconoscimento ha avuto quale obiettivo quello di premiare le imprese dell'Italia che compete con le migliori performance a livello gestionale, finanziario e talvolta anche sostenibili."Vedere riconfermato per il quarto anno consecutivo, questo prestigioso ed autorevole riconoscimento, è per noi elemento di orgoglio, in quanto certifica la continuità che l'azienda e tutti i nostri collaboratori sono riusciti a garantire nel suo percorso di crescita, avendo saputo declinare sapientemente, all'interno di un modello di business sostenibile, ottime performance di bilancio (patrimoniale, economico), con un innalzamento del livello di competitività dell'azienda nel mercato globale, valorizzando il Made in Italy e, innovando i prodotti e i processi aziendali. I criteri di affidabilità, fondati su valutazioni scientifiche da parte di organismi indipendenti, sono una garanzia non solo per i nostri clienti, ma anche per gli stakeholder e per l'intero territorio con cui quotidianamente ci interfacciamo"-"Chiudiamo un anno che, nonostante le difficoltà legate a tensioni sul mercato delle materie prime e degli approvvigionamenti delle fonti energetiche, vede Oropan realizzare un fatturato di 40 milioni di euro con una crescita del 25,6% a valore e un Ebitda Margin del 34,94% sui ricavi netti (nel 2021 era del 29,63%)Ma soprattutto un anno in cui, l'azienda ha rendicontato per la prima volta il proprio impegno e il percorso di sostenibilità intrapreso, mediante la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità e del Piano Strategico di sostenibilità per il triennio 2023-2025, al fine sempre più di diffondere la cultura della sostenibilità verso tutti i nostri stakeholder. E siamo prossimi alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2023" -conclude Lucia Forte.