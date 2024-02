Il gruppo Coscia Assicurazioni cerca personale

Continua il percorso di crescita per il Gruppo Coscia Assicurazioni che in un'ottica di sviluppo delle proprie attività, cerca risorse da inserire nell'organico aziendale.In particolare il gruppo Coscia Assicurazioni cerca per la nuova sede di Gravina:- Una risorsa, ambosessi, età massima 35 anni, automunita, da inserire nell' area tecnica, che si occuperà di promozione e gestione dei servizi assicurativi.Si richiede preferibilmente esperienza pregressa nel settore assicurativo o uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze agrarie e forestali, laurea in ingegneria, diploma istituto tecnico agrario o geometra.È richiesto ottimo utilizzo del Pc e conoscenza dei relativi strumenti informatici.Una collaboratrice come addetta al front-office e accoglienza clienti.La risorsa sempre di età massima 35 anni, auto-munita che si occuperà degli aspetti commerciali, di promozione dei servizi assicurativi, della parte amministrativa e contabile.Si richiede preferibilmente esperienza pregressa nel settore assicurativo; ottimo utilizzo del PC e conoscenza degli strumenti informatici; interesse e predisposizione verso l'attività assicurativa, buon eloquio e capacità di gestione del contatto con il pubblico;Gli interessati sono gentilmente invitati ad inviare il proprio curriculum entro il 20 febbraio alla seguente mail: organicogruppocoscia@libero.it.