Progetto di formazione e inserimento lavorativo

Stasera, alle ore 18.00, nel Museo Etnografico dell'Alta Murgia è in programma un incontro di presentazione del progetto "Reskill to Work" per la formazione e l'inserimento lavorativo di 300 giovani pugliesi. Il Consorzio Meridia, storica realtà cooperativa pugliese, presenterà il progetto formativo "Reskill to Work": un percorso gratuito di 240 ore rivolto a 300 giovani pugliesi dai 15 ai 34 anni che non studiano e non lavorano.L'obiettivo è quello di formare e inserire nel mondo del lavoro figure professionali in ambito ICT e digitale: verranno proposti tre percorsi di formazione che riguarderanno sicurezza informatica, digital marketing/analyst e UX design. Durante la formazione verrà garantito l'utilizzo di un approccio metodologico improntato sullo sviluppo delle competenze e della persona.I corsi sono finanziati dal "Fondo per la Repubblica Digitale" ed erogati da Consorzio Meridia e Talent Garden, ente formatore leader nel settore dell'innovazione digitale. Le lezioni saranno erogate in modalità telematica e, al termine delle attività, il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari certificherà le competenze acquisite. I partecipanti verranno poi accompagnati all'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo, in aziende pugliesi e non, in collaborazione con l'Agenzia per il lavoro Mestieri Puglia.