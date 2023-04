Giuseppe Riccardi nuovo Presidente di COFIDI.IT per il triennio 2023 - 2026

E'il nuovo Presidente COFIDI.IT per il triennio 2023 -2026, eletto dal CdA di COFIDI al termine dell'Assemblea generale Ordinaria dei Soci svoltasi oggi. Vicepresidente è, imprenditrice e già consigliera uscente del CDA COFIDI.IT.Il Presidente Riccardi, profondo conoscitore del sistema imprenditoriale del territorio, vanta esperienza decennale nel mondo delle associazioni di categoria, e partenariato, in particolare della CNA in cui ha rivestito ruoli apicali: segretario provinciale e segretario regionale CNA Puglia e a livello associativo nazionale. Riccardi è anche il vicepresidente uscente del CDA COFIDI.IT. Con il nuovo Presidente si rinnova il mandato amministrativo dei prossimi tre anni anche per l'intera squadra, che vede cinque conferme e due nuovi ingressi nel Consiglio di Amministrazione.L'Assemblea dei Soci ha eletto i componenti delL'assemblea ha altresì nominato due membri e il Presidenteche risulta così composto:L'Assemblea Generale Ordinaria dei soci di COFIDI.IT soc. coop., convocata, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. L'esercizio 2022 si è chiuso con un totale Fondi Propri di Vigilanza pari a € 27.230.514 che produce un'eccedenza patrimoniale di € 19.420.938 ed un indice di solvibilità del 20,9% ben superiore al 6% definito e richiesto dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia. L'utile di esercizio è pari a € 717.043. Al 31/12/2022 le315.656.842 di cui ben € 191.362.072 per investimenti, le imprese socie sono 14.227 (+2,10%).I finanziamenti garantiti erogati nel 2022 sono pari a €, compresi i finanziamenti concessi direttamente dal Cofidi.IT pari a € 12.426.400, con un incremento cospicuo del +62,63 rispetto al 2021, e comprese le fideiussioni dirette concesse, mentre i finanziamenti bancari erogati con garanzia COFIDI.IT sono pari a € 81.811.545 (+12,99%).erogato e garantito è pari a € 51.293.486, gli i€ 36.168.224, le6.410.598, ed il€ 365.637.Il Bilancio è stato illustrato all'Assemblea dal: "Nell'ambito delle garanzie anche nell'esercizio 2022, abbiamo ampliato il network dei partner. Hanno assunto rilevanza significativa, oltre alle banche con proprie reti territoriali, anche le banche fintech continuando, così, ad offrire alle imprese - afferma il– l'opportunità di integrare la liquidità proveniente dal canale bancario con strumenti più innovativi in un mix più equilibrato, veloce e consapevole." "Si è, poi, consolidata l'offerta di Cofidi per l'erogazione diretta del credito alle imprese ed è così diventata una componente stabile dei prodotti con particolare riferimento alle pratiche per investimenti assistite dai contributi regionali".Il Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale e tutti i dipendenti ringraziano i consiglieri uscenti ed in particolare ilper l'impegno profuso, dal 2011 ad oggi e per gli importanti risultati raggiunti nella crescita strutturale e territoriale del nostro confidi nell'interesse delle imprese socie. "Intendo lavorare nella stessa direzione intrapresa in questi anni di crescita e stabilità del nostro confidi, in continuità con il lavoro svolto dal Presidente Celi – affermaSono certo che COFIDI.IT abbia solide basi per affrontare le incertezze di questo periodo, come ha fatto finora. Il mio impegno –aggiunge - sarà quello di rafforzare il ruolo di servizio e di favorire l'accesso al credito di tutte quelle imprese che si rivolgono a noi, intermediario vigilato con esperienza decennale nella garanzia, ma con uno sguardo sempre aperto e rivolto all'innovazione del settore finanziario e del credito diretto".Auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione COFIDI.IT.