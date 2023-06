A Cofidi.it la certificazione sulla parità di genere

COFIDI.IT ha ottenuto un importante risultato; la CERTIFICAZIONE sulla PARITA' di GENERE 2022 UNI/PdR 125:2022 relativamente alla propria attività di consulenza e garanzia per l'accesso al credito.Con la certificazione della parità di genere introdotta con legge l'obiettivo è quello di incentivare le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il gender gap. COFIDI.IT ha ottenuto questo importante riconoscimento per il proprio impegno, in particolare, verso l'universo femminile, il riconoscimento della parità e l'inclusione delle donne.Il processo di valutazione è stato condotto da Dasa RAGISTER (società riconosciuta da Accredia, l'Ente Unico nazionale di accreditamento), che ha valutato specifici aspetti, come: la cultura e strategia aziendale, l'opportunità di crescita e l'inclusione delle donne in azienda fino all'equità remunerativa per genere.COFIDI.IT, cooperativa del sistema CNA sempre attenta alle politiche di genere, contrasta ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e partecipa attivamente ad un "percorso sistemico di cambiamento culturale" dal semplice e puro rispetto dei principi costituzionali di parità e uguaglianza all'adozione di politiche economiche e fiscali mirate per favorire l'ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro.Da sempre, la COFIDI.IT ha valutato le competenze e le capacità del proprio personale cercando di evitare pregiudizi e stereotipi, dando inizio ad un percorso concreto e sistematico volto ad incoraggiate una cultura inclusiva e priva di bias anche inconsci che valorizzi tutte le persone presenti in azienda allo stesso modo.