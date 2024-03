Diritti e ostacoli sociali: inizia il mese delle pari opportunità

Quindici associazioni coinvolte e 27 appuntamenti, per numerose iniziative. Vari temi, con un unico filo conduttore: le pari opportunità. Una parità di genere da raggiungere sui luoghi di lavoro, nelle professioni, nella politica, ecc. Da conquistare nell'abbattimento di ogni tipo di barriera: fisica o psicologica. Tutto questo è il "Mese delle pari opportunità"; anzi, va oltre la durata del mese di marzo perché si concluderà il 21 aprile.Per la sesta edizione si conferma la piena collaborazione tra l'Amministrazione comunale - Assessorato alle pari opportunità, la Commissione Pari opportunità del Consiglio Comunale e il mondo dell'associazionismo, concordi nel proporre spunti di riflessione e nel rendersi parti attive per la crescita collettiva e per l'approfondimento delle questioni di interesse pubblico.La Commissione cura direttamente l'evento del 12 marzo, "Ispirazioni", nel Teatro Mangiatordi, alle ore 10. Verranno premiati i vincitori di un concorso rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Altamura. Il momento di premiazione sarà preceduto da uno spettacolo del WallRide Festival e dalla testimonianza della giornalista e conduttrice televisiva Emma D'Aquino.L'Amministrazione comunale e la Commissione invitano l'intera cittadinanza a partecipare per ampliare il coinvolgimento della comunità.