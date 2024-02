Mese delle pari opportunità: un lavoro di squadra

Autostima. Famiglia e lavoro. Diversità. Diritti. Vari spunti di riflessione e proposte organizzative sono emersi nel tavolo di concertazione per il Mese delle opportunità 2024. In continuità con quanto fatto negli scorsi anni, si conferma il metodo di costruire insieme - Comune, mondo associativo, scuole, cittadini - il programma. Le proposte di iniziative possono essere presentate al Comune entro il 29 febbraio, secondo il modello pubblicato sul portale istituzionale (www.comune.altamura.ba.it).In sala consiliare ieri la Commissione pari opportunità e l'Amministrazione comunale hanno tenuto il primo utile momento di confronto. Per la Commissione sono intervenuti il presidente Luca Genco, la vice presidente Teresa Stacca, la consigliera Maria Adorante e il consigliere Michele Loporcaro; per l'Amministrazione è intervenuta la vice sindaca e assessora alle pari opportunità Angela Miglionico. Numerosi i contributi offerti dal pubblico presente, in rappresentanza soprattutto delle associazioni.Confermata la volontà di continuare a parlare di questi e altri temi e di realizzare insieme il calendario di iniziative. Con l'impegno a promuovere un maggiore coinvolgimento dei cittadini, in particolar modo dei giovani.Le immagini della riunione di concertazione sono pubblicate sul portale istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Altamura ( https://www.facebook.com/ilcomunedialtamura/ ).