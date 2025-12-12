Aula
Approvato il piano per il diritto allo studio

Per un totale di due milioni di euro. La decisione in consiglio comunale

Altamura - venerdì 12 dicembre 2025 21.05
Il Consiglio comunale, nella seduta dell'altro ieri, ha approvato i due punti all'ordine del giorno, in entrambi i casi con voto a maggioranza.

Per la nomina del collegio dei revisori dei conti, l'assise ha eletto presidente il dott. Nicola Natrella. L'organismo è quindi completo e può riprendere le proprie funzioni. La questione è stata oggetto, com'è noto, di tensioni all'interno della maggioranza.

Nel prosieguo dei lavori dell'assemblea, è stato approvato il piano comunale degli interventi per il diritto allo studio (L.R. 31/2009), per l'anno 2026. Il piano ammonta a un totale di 2.062.536 euro per garantire il diritto allo studio (mensa scolastica, trasporto, altri interventi, ecc.) e il contributo richiesto alla Regione Puglia è pari a 284.441 euro.
  • Consiglio comunale
  • Trasporto scolastico
  • Mensa scolastica
  • Diritto allo studio
