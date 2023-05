Cresce e si afferma il movimento scacchistico altamurano. L'associazione "ScacchisticaMente" raccoglie importanti risultati con qualificazioni dei gruppo giovanile (sia maschile che femminile) ai campionati nazionali della Federazione che si terranno in estate a Tarvisio. In questo fine settimana, inoltre, l'associazione propone due iniziative aperte al pubblico: questo pomeriggio si tiene un torneo di scacchi presso l'atrio Borsi (vicino alla Cattedrale) e domani dimostrazione di "scacchi viventi" in piazza Duomo."Sono particolarmente soddisfatto - dichiara il maestro Saverio Mininni - per i risultati che stiamo ottenendo in tutte le competizioni. Il movimento giovanile sta crescendo, aumenta anche la partecipazione femminile. Al campionato regionale della Basilicata i nostri atleti si sono laureati campioni regionali: Vito Popolizio under 18; Giovanni Lauriero under 16; Onofrio Berloco under 12; Isabella Moramarco under 10, con Anna Francesca Bruno vice campionessa regionale under 10; tutti loro e Pietro Barbieri qualificati per le fasi nazionali. Abbiamo stretto una bella collaborazione con l'Associazione scacchistica materana, guidata da Franco Vespe, con cui organizziamo anche tornei dimostrativi."I nostri ragazzi - aggiunge Mininni - hanno ottenuto importanti risultati anche nei rispettivi campionati studenteschi e ai campionati assoluti. Contenti dei risultati e dell'impegno di tutti, come associazione siamo aperti a crescere ancora. Per la festa patronale, insieme a don Angelo Cianciotta che ci è vicino nel sostenere il movimento scacchistico, abbiamo organizzato un torneo che si terrà questo pomeriggio mentre domani terremo una dimostrazione di scacchi viventi. Ci sembra bello che altre persone possano avvicinarsi così al bellissimo mondo degli scacchi, una disciplina sportiva ufficiale del Coni, che sa essere molto formativa e appassionante".Leggi il programma: clicca sulla locandina