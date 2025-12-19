Un magico Natale
Un magico Natale
Attività per bambini

Un magico Natale 2025: il programma del fine settimana

sabato 20 dicembre 2025 fino a domenica 21 dicembre Evento in corso
Sino al 6 gennaio 2026 è in programma "Un magico Natale", calendario di appuntamenti ed eventi promosso dall'Amministrazione comunale. Spettacoli, animazione, concerti ed eventi per vivere tutta la magia del Natale. L'organizzazione è stata affidata alla "Piesse Management".

Il programma del week-end del 20 e del 21 dicembre 2025.

Programma di sabato 20 dicembre:
ore 18:00 e 19:30 Piazza Repubblica
Xmas Clown
Nicola Travaglio
Spettacolo di clowneria e magia comica

ore 18:30 e 20:30 Piazza Municipio
La magia del tempo
Enjoy Kids
Spettacolo di animazione

ore 20:00 Piazza Duomo
Concerto per la pace
Nancy Pepe e TribanBù
Spettacolo musicale

ore 21:00 Piazza Duomo
Christmas dance
Fuego dance
Spettacolo di balli e danza

Programma di domenica 21 dicembre:
ore 10:00 Centro antico
Gli zampognari
Zampognari della Transumanza- Soffi dell'Arcangelo
Animazione musicale itinerante

ore 18:00 e ore 20:30 Centro antico
Parata di Natale con mascotte
Enjoy Kids
Spettacolo di animazione

ore 19:00 Centro antico
Trampoliere soldatino schiaccianoci
Cisky gamba di legno
Spettacolo di animazione

ore 20:30 Piazza Duomo
Concert Gospel con Modern Orchestra
Selma Ezzine
Concerto Gospel
  • Magico Natale
Prossimi eventi a Altamura
Antica via Appia, mostra fotografica di Ielardi nella Masseria Jesce Fino al 31 dicembre Antica via Appia, mostra fotografica di Ielardi nella Masseria Jesce
Altamura in scena: convegno su Mercadante Oggi Altamura in scena: convegno su Mercadante
Altri contenuti a tema
Villaggio di Natale nella villa comunale La città Villaggio di Natale nella villa comunale Nel centro storico prosegue il "Magico Natale"
Un magico Natale: animazione e musica nel centro storico e nella villa comunale La città Un magico Natale: animazione e musica nel centro storico e nella villa comunale Il programma si sdoppia per la riapertura della villa
Immacolata: il programma di "Un magico Natale" La città Immacolata: il programma di "Un magico Natale" Animazione per bambini e giocoleria
Un magico Natale, stasera inizia il programma delle feste La città Un magico Natale, stasera inizia il programma delle feste Animazione, mercatini e accensione luci. Programma dura sino a 6 gennaio
Un magico Natale: grande finale con le Befane Eventi e cultura Un magico Natale: grande finale con le Befane Racconti itineranti, cantastorie e arte circense
Un magico Natale: in piazza si apre la Casa della Befana Eventi e cultura Un magico Natale: in piazza si apre la Casa della Befana Spettacoli e animazione dal 4 al 6 gennaio. Mercatini in piazza Matteotti
Un magico Natale: il programma dal 28 dicembre al Capodanno Eventi e cultura Un magico Natale: il programma dal 28 dicembre al Capodanno Presepe vivente, tanta animazione e musica
Natale con la pioggia: rinviati alcuni spettacoli del programma La città Natale con la pioggia: rinviati alcuni spettacoli del programma Aggiornamento di "Un magico Natale"
Villaggio di Natale nella villa comunale
19 dicembre 2025 Villaggio di Natale nella villa comunale
Comune di Altamura, sindacati revocano stato di agitazione
19 dicembre 2025 Comune di Altamura, sindacati revocano stato di agitazione
Sindaco Petronella nomina una giunta tecnica
19 dicembre 2025 Sindaco Petronella nomina una giunta tecnica
Volley A2: a Modena vietato sbagliare per l'Altamura
18 dicembre 2025 Volley A2: a Modena vietato sbagliare per l'Altamura
Natuzzi: incontro importante al Ministero il 22 dicembre
18 dicembre 2025 Natuzzi: incontro importante al Ministero il 22 dicembre
I giovani registi altamurani in vetrina
18 dicembre 2025 I giovani registi altamurani in vetrina
"Scuola: con la settimana corta si riduce il diritto all'istruzione "
17 dicembre 2025 "Scuola: con la settimana corta si riduce il diritto all'istruzione"
Incidenti stradali: la situazione in Puglia
17 dicembre 2025 Incidenti stradali: la situazione in Puglia
La legge pugliese sul salario minimo è valida
16 dicembre 2025 La legge pugliese sul salario minimo è valida
Candidatura Unesco per la Puglia preistorica, Altamura è inserita
16 dicembre 2025 Candidatura Unesco per la Puglia preistorica, Altamura è inserita
Soccer Altamura si rafforza ancora
16 dicembre 2025 Soccer Altamura si rafforza ancora
Università: aggiunti altri fondi per le borse di studio
15 dicembre 2025 Università: aggiunti altri fondi per le borse di studio
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.