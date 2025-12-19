Un magico Natale 2025: il programma del fine settimana

Sino al 6 gennaio 2026 è in programma "Un magico Natale", calendario di appuntamenti ed eventi promosso dall'Amministrazione comunale. Spettacoli, animazione, concerti ed eventi per vivere tutta la magia del Natale. L'organizzazione è stata affidata alla "Piesse Management".Il programma del week-end del 20 e del 21 dicembre 2025.ore 18:00 e 19:30 Piazza RepubblicaXmas ClownNicola TravaglioSpettacolo di clowneria e magia comicaore 18:30 e 20:30 Piazza MunicipioLa magia del tempoEnjoy KidsSpettacolo di animazioneore 20:00 Piazza DuomoConcerto per la paceNancy Pepe e TribanBùSpettacolo musicaleore 21:00 Piazza DuomoChristmas danceFuego danceSpettacolo di balli e danzaore 10:00 Centro anticoGli zampognariZampognari della Transumanza- Soffi dell'ArcangeloAnimazione musicale itineranteore 18:00 e ore 20:30 Centro anticoParata di Natale con mascotteEnjoy KidsSpettacolo di animazioneore 19:00 Centro anticoTrampoliere soldatino schiaccianociCisky gamba di legnoSpettacolo di animazioneore 20:30 Piazza DuomoConcert Gospel con Modern OrchestraSelma EzzineConcerto Gospel