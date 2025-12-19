Attività per bambini
Un magico Natale 2025: il programma del fine settimana
sabato 20 dicembre 2025 fino a domenica 21 dicembre Evento in corso
Sino al 6 gennaio 2026 è in programma "Un magico Natale", calendario di appuntamenti ed eventi promosso dall'Amministrazione comunale. Spettacoli, animazione, concerti ed eventi per vivere tutta la magia del Natale. L'organizzazione è stata affidata alla "Piesse Management".
Il programma del week-end del 20 e del 21 dicembre 2025.
Programma di sabato 20 dicembre:
ore 18:00 e 19:30 Piazza Repubblica
Xmas Clown
Nicola Travaglio
Spettacolo di clowneria e magia comica
ore 18:30 e 20:30 Piazza Municipio
La magia del tempo
Enjoy Kids
Spettacolo di animazione
ore 20:00 Piazza Duomo
Concerto per la pace
Nancy Pepe e TribanBù
Spettacolo musicale
ore 21:00 Piazza Duomo
Christmas dance
Fuego dance
Spettacolo di balli e danza
Programma di domenica 21 dicembre:
ore 10:00 Centro antico
Gli zampognari
Zampognari della Transumanza- Soffi dell'Arcangelo
Animazione musicale itinerante
ore 18:00 e ore 20:30 Centro antico
Parata di Natale con mascotte
Enjoy Kids
Spettacolo di animazione
ore 19:00 Centro antico
Trampoliere soldatino schiaccianoci
Cisky gamba di legno
Spettacolo di animazione
ore 20:30 Piazza Duomo
Concert Gospel con Modern Orchestra
Selma Ezzine
Concerto Gospel
Il programma del week-end del 20 e del 21 dicembre 2025.
Programma di sabato 20 dicembre:
ore 18:00 e 19:30 Piazza Repubblica
Xmas Clown
Nicola Travaglio
Spettacolo di clowneria e magia comica
ore 18:30 e 20:30 Piazza Municipio
La magia del tempo
Enjoy Kids
Spettacolo di animazione
ore 20:00 Piazza Duomo
Concerto per la pace
Nancy Pepe e TribanBù
Spettacolo musicale
ore 21:00 Piazza Duomo
Christmas dance
Fuego dance
Spettacolo di balli e danza
Programma di domenica 21 dicembre:
ore 10:00 Centro antico
Gli zampognari
Zampognari della Transumanza- Soffi dell'Arcangelo
Animazione musicale itinerante
ore 18:00 e ore 20:30 Centro antico
Parata di Natale con mascotte
Enjoy Kids
Spettacolo di animazione
ore 19:00 Centro antico
Trampoliere soldatino schiaccianoci
Cisky gamba di legno
Spettacolo di animazione
ore 20:30 Piazza Duomo
Concert Gospel con Modern Orchestra
Selma Ezzine
Concerto Gospel