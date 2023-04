Una "via verde" nel quartiere Trentacapilli Lama di cervo

"Sviluppo e mobilità sostenibile. La Murgia verso il 2030". È il tema dell'evento organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC provincia di Bari in programma oggi a partire dalle 10. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività della 729esima edizione della Fiera San Giorgio di Gravina di Puglia. Un evento per richiamare l'attenzione sugli interventi programmati nell'ambito del PNRR nei comuni della Città Metropolitana, in particolare Gravina e Altamura.Una progettualità in fermento che trova nella sostenibilità il suo filo conduttore, come testimonieranno le esperienze dirette dei comuni Murgiani alle prese con opere di riqualificazione urbana cui gli architetti dell'OAPPC provincia di Bari offrono visione e competenze.In particolare il Comune di Altamura presenterà il progetto di una "via verde" (Greenway) a Trentacapilli, finanziato dal Pnrr. Prevede interventi relativi al verde urbano e alla piantumazione di alberi in un'ampia porzione attraverso corridoi ecologici o infrastrutture verdi. Al termine delle opere previste ci sarà un sensibile incremento di aree verdi, aree pedonali, servizi di quartiere e di comunità, minore consumo del suolo, per una maggiore vivibilità di una parte importante e popolosa della città. Ne abbiamo scritto in questa notizia