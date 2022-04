Pnrr, altri finanziamenti per Altamura

Sono state ammesse a finanziamento, nell'ambito del bando nazionale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 – Intervento 2.2 b)" del PNRR promosso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, le due proposte progettuali presentate dalla Città metropolitana di Bari: si tratta dei progetti denominati Identità è Comunità e Verde Metropolitano nei quali rientrano 48 interventi su 41 Comuni metropolitani per un importo totale di oltre 183 milioni di euro.Con decreto firmato il 22 aprile scorso il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, insieme con il ministro dell'Economia e Finanza, ha assegnato le risorse ai soggetti attuatori dei piani urbani integrati finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il decreto riporta l'elenco definitivo dei 31 piani urbani integrati (PUI) finanziabili selezionati e presentati dalle varie Città metropolitane, in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2". Nello specifico, le progettualità riguardano investimenti per il miglioramento di ampie aree urbane degradate per la rigenerazione e la rivitalizzazione economica, con una particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione delle infrastrutture. Anche in questo caso i Comuni della Città metropolitana hanno scelto un gioco di squadra presentando due proposte progettuali unitarie, condivise ed integrate investendo sulla riqualificazione di edifici e luoghi storici dei Comuni e sul greening urbano.Il percorso ha, dunque, portato alla presentazione di due proposte progettuali così denominate: Identità e Comunità e Verde Metropolitano. La proposta "Identità è Comunità" è finalizzata a preservare e migliorare luoghi identitari storico-culturali a partire dalla riqualificazione degli spazi pubblici e delle situazioni di degrado, nell'ottica della sostenibilità sociale ed energetica attuando nel contempo interventi di rigenerazione del tessuto sociale ed economico. Sono previsti interventi di riqualificazione di spazi aperti e piazze, nuovi anfiteatri all'aperto e servizi pubblici per la comunità (case della cultura, dello sport, per il tempo libero, per la formazione) attraverso il riuso e la rifunzionalizzazione di edifici dismessi o sottoutilizzati e percorsi pedonali e ciclabili di connessione.La proposta "Verde Metropolitano" ha, invece, come obiettivo la realizzazione di un programma di greening metropolitano nelle aree urbane e peri-urbane caratterizzate da degrado fisico e sociale, al fine di costruire opportunità di riqualificazione urbana e paesaggistica in determinate aree di intervento quali lame, spazi agricoli e naturali in cui inserire nuove reti relazionali delle comunità (sport, tempo libero, gioco, educazione ambientale) contribuendo nel contempo alla riduzione delle emissioni di C02.La città di Altamura è presente in entrambe le proposte, per un totale di circa 10 milioni di euro di finanziamento.