Esame di maturità: circa 750 studenti ad Altamura

Con la prova scritta di italiano, oggi inizia l'esame di maturità 2026. In tutta Italia i candidati all'esame sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare, i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349 (un aumento dello 0,5%). Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025 (un aumento del 7,2%).La ripartizione dei candidati per tipo di percorso di studio è:- Licei: 273.959.- Tecnici: 167.104.- Professionali: 86.684.In Puglia i candidati sono 36.583. Nell'intera provincia di Bari sono 11.623.I candidati interni adsono circa 750. A questi vanno aggiunti gli esterni (i cosiddetti privatisti).In bocca al lupo a tutti!