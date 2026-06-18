Scuola e Lavoro
Esame di maturità: circa 750 studenti ad Altamura
Si parte oggi con la prova di italiano
Altamura - giovedì 18 giugno 2026 1.02
Con la prova scritta di italiano, oggi inizia l'esame di maturità 2026. In tutta Italia i candidati all'esame sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare, i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349 (un aumento dello 0,5%). Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025 (un aumento del 7,2%).
La ripartizione dei candidati per tipo di percorso di studio è:
- Licei: 273.959.
- Tecnici: 167.104.
- Professionali: 86.684.
In Puglia i candidati sono 36.583. Nell'intera provincia di Bari sono 11.623.
I candidati interni ad Altamura sono circa 750. A questi vanno aggiunti gli esterni (i cosiddetti privatisti).
In bocca al lupo a tutti!
La ripartizione dei candidati per tipo di percorso di studio è:
- Licei: 273.959.
- Tecnici: 167.104.
- Professionali: 86.684.
In Puglia i candidati sono 36.583. Nell'intera provincia di Bari sono 11.623.
I candidati interni ad Altamura sono circa 750. A questi vanno aggiunti gli esterni (i cosiddetti privatisti).
In bocca al lupo a tutti!