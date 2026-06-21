Gravina-Altamura, derby del cuore

Quando lo sport incontra la solidarietà nascono eventi che sono destinati a rimanere nell'immaginario collettivo, come quello che si svolgerà oggi, a Gravina, nello stadio comunale "Stefano Vicino". L'iniziativa è organizzata dall'associazione "Apriamo le Porte APS", sodalizio gravinese impegnato quotidianamente nel sostegno alle famiglie con figli con disabilità e nella promozione di percorsi di integrazione sociale, che si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica circa le problematiche che devono affrontare i nuclei familiari con all'interno bambini con disabilità.E così una partita di calcio, un "derby del cuore", può diventare veicolo di un importante messaggio di solidarietà, inclusione e sostegno sociale.A sfidarsi sul terreno di gioco sarà una compagine di imprenditori gravinesi che affronterà una squadra composta da omologhi altamurani, in una partita che ovviamente va oltre il risultato sportivo, ma che rappresenta un importante momento di festa collettiva, di condivisione, di gioia e allo stesso tempo di speranza per una inclusione che diventi sempre più reale.Proprio per il valore che riveste l'evento, ad appoggiare l'iniziativa dando il proprio patrocinio, sono stati enti e associazioni come la Regione Puglia, il Garante Regionale per i Diritti delle Persone con Disabilità, il Comune di Gravina e quello di Altamura, il Team Puglia dello Special Olympics Italia e il Soroptimist International Club.Ospite d'onore della manifestazione sarà Arturo Mariani, scrittore e calciatore italiano, atleta della Nazionale italiana calcio amputati.Il programma della giornata prevede l'apertura dei cancelli alle ore 17,30, mentre la cerimonia inaugurale è alle ore 18,30. Il calcio di inizio, invece, è fissato per le ore 19. A fare gli onori di casa alla cerimonia presentata da Franco Laico e Silvano Picerno, sarà il sindaco di Gravina Fedele Lagreca, e la presidentessa dell'associazione "Apriamo le porte APS" Mariateresa Nirchio; mentre sono previsti i saluti della presidente dello Soroptimist International Club, Carmela Grassi; e quello della direttrice regionale dello Special Olympics Italia Team Puglia, Ketti Lorusso; con gli interventi di Paolo Vicino (calciatore e autore del libro "oltre le apparenze") e la grande chiusura musicale affidata al San Mich Sound.