Locandina
Locandina
La città

Gravina-Altamura, derby del cuore

Partita di calcio tra imprenditori delle due città

Altamura - domenica 21 giugno 2026
Quando lo sport incontra la solidarietà nascono eventi che sono destinati a rimanere nell'immaginario collettivo, come quello che si svolgerà oggi, a Gravina, nello stadio comunale "Stefano Vicino". L'iniziativa è organizzata dall'associazione "Apriamo le Porte APS", sodalizio gravinese impegnato quotidianamente nel sostegno alle famiglie con figli con disabilità e nella promozione di percorsi di integrazione sociale, che si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica circa le problematiche che devono affrontare i nuclei familiari con all'interno bambini con disabilità.

E così una partita di calcio, un "derby del cuore", può diventare veicolo di un importante messaggio di solidarietà, inclusione e sostegno sociale.

A sfidarsi sul terreno di gioco sarà una compagine di imprenditori gravinesi che affronterà una squadra composta da omologhi altamurani, in una partita che ovviamente va oltre il risultato sportivo, ma che rappresenta un importante momento di festa collettiva, di condivisione, di gioia e allo stesso tempo di speranza per una inclusione che diventi sempre più reale.
Proprio per il valore che riveste l'evento, ad appoggiare l'iniziativa dando il proprio patrocinio, sono stati enti e associazioni come la Regione Puglia, il Garante Regionale per i Diritti delle Persone con Disabilità, il Comune di Gravina e quello di Altamura, il Team Puglia dello Special Olympics Italia e il Soroptimist International Club.

Ospite d'onore della manifestazione sarà Arturo Mariani, scrittore e calciatore italiano, atleta della Nazionale italiana calcio amputati.

Il programma della giornata prevede l'apertura dei cancelli alle ore 17,30, mentre la cerimonia inaugurale è alle ore 18,30. Il calcio di inizio, invece, è fissato per le ore 19. A fare gli onori di casa alla cerimonia presentata da Franco Laico e Silvano Picerno, sarà il sindaco di Gravina Fedele Lagreca, e la presidentessa dell'associazione "Apriamo le porte APS" Mariateresa Nirchio; mentre sono previsti i saluti della presidente dello Soroptimist International Club, Carmela Grassi; e quello della direttrice regionale dello Special Olympics Italia Team Puglia, Ketti Lorusso; con gli interventi di Paolo Vicino (calciatore e autore del libro "oltre le apparenze") e la grande chiusura musicale affidata al San Mich Sound.
.
  • Gara della solidarietà
Altri contenuti a tema
Trofeo Auxilium, superati tutti i record Atletica Trofeo Auxilium, superati tutti i record Oltre al numero dei partecipanti, stabilito il record del nuovo percorso
Trofeo Auxilium, un giorno speciale per sentirsi tutti uguali Atletica Trofeo Auxilium, un giorno speciale per sentirsi tutti uguali Apertura del trofeo dedicata ai diversamente abili, e non solo
Atletic Club, presentata la 23^ edizione del Trofeo Auxilium Atletica Atletic Club, presentata la 23^ edizione del Trofeo Auxilium Nuova formula per la più importante gara podistica cittadina, con tante novità
Integrazione, con lo sport si può grazie al “Trofeo Auxilium” Atletica Integrazione, con lo sport si può grazie al “Trofeo Auxilium” Per la “Gara della Solidarietà” una formula tutta nuova
Alta Murgia in movimento: benessere e natura
20 giugno 2026 Alta Murgia in movimento: benessere e natura
Auto fuori strada a Laterza, morto un 56enne
19 giugno 2026 Auto fuori strada a Laterza, morto un 56enne
Spenti due incendi ad Altamura
19 giugno 2026 Spenti due incendi ad Altamura
Contributi per l'assistenza a persone con disabilità gravissima
19 giugno 2026 Contributi per l'assistenza a persone con disabilità gravissima
Oggi intervento di disinfestazione notturna
19 giugno 2026 Oggi intervento di disinfestazione notturna
Stop treni su linea Bari-Altamura per 40 giorni, sostituiti da bus
18 giugno 2026 Stop treni su linea Bari-Altamura per 40 giorni, sostituiti da bus
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
18 giugno 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Esame di maturità: circa 750 studenti ad Altamura
18 giugno 2026 Esame di maturità: circa 750 studenti ad Altamura
Furti di fiori e oggetti dalle lapidi del cimitero
17 giugno 2026 Furti di fiori e oggetti dalle lapidi del cimitero
Nel ricordo di Domi Martimucci: emozione e partecipazione al memorial
17 giugno 2026 Nel ricordo di Domi Martimucci: emozione e partecipazione al memorial
Altamura: cucciolo di volpe messo in salvo
17 giugno 2026 Altamura: cucciolo di volpe messo in salvo
Orari prolungati per l'apertura della Cattedrale
16 giugno 2026 Orari prolungati per l'apertura della Cattedrale
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.