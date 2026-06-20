Territorio
Alta Murgia in movimento: benessere e natura
Varie attività nel Centro Visite di Lamalunga
Altamura - sabato 20 giugno 2026 14.32
"Alta Murgia in movimento" è l'iniziativa in programma oggi, dalle 17.00 alle 22.00, nel Centro Visite di Lamalunga ad Altamura che si trasformerà in una vera e propria "aula verde e palestra a cielo aperto" adatta a tutte le età. Escursioni, eco laboratori per bambini, sport, giochi tradizionali, prodotti tipici, orienteering, osservazione astronomica.
L'evento è realizzato dal Parco Nazionale Alta Murgia nell'ambito dell'iniziativa Natura e Movimento, promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Fondazione SportCity, per diffondere l'educazione ambientale nelle aree naturali protette, rafforzando il ruolo del contatto con la natura come elemento in grado di accrescere il livello di consapevolezza e gli effetti positivi, riferiti alla percezione di benessere. Un approccio orientato a valorizzare le attività all'aria aperta come strumenti educativi, culturali e di promozione di stili di vita sostenibili. Organizzazione a cura di Iris.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Ore 17.00
Accoglienza e Check-in: Apertura del desk per lo smistamento iscritti
ore 17.30
• Visita Guidata alla scoperta dell'Uomo fossile di Altamura
• Attività di birdwatching
• Esperienze di Realtà Virtuale
• Eco-Laboratori di geologia sulle rocce calcaree e sui fossili guida per bambini
• Attività di orienteering
• Giochi della tradizione (tiro alla fune, freccette)
Ore 18:30
• Visita Guidata alla scoperta dell'Uomo fossile di Altamura
• Eco-Laboratori creativi
• Trekking delle Murgia alla scoperta del Pulo e di Grotta della Capra
• Esperienze di Realtà Virtuale
• Giochi della tradizione (tiro con l'Arco, corsa campestre)
Ore 19.30
• Visita Guidata alla scoperta dell'Uomo fossile di Altamura
• Pilates al tramonto per favorire il rilassamento post-attività
Ore 20.00
• Apertura Stand di prodotti tipici ed enogastronomici
• Performance di arte di strada
• Osservazione astronomica
Info: 3383733868
INGRESSO GRATUITO
Per chi non potrà raggiungere il Centro Visite con un proprio mezzo, è stato predisposto un servizio navetta con partenza ogni 30 minuti da Altamura in Via Mura Megalitiche (Stadio Tonino D'angelo), nei pressi della pizzeria Villa di Bacco.
L'evento è realizzato dal Parco Nazionale Alta Murgia nell'ambito dell'iniziativa Natura e Movimento, promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Fondazione SportCity, per diffondere l'educazione ambientale nelle aree naturali protette, rafforzando il ruolo del contatto con la natura come elemento in grado di accrescere il livello di consapevolezza e gli effetti positivi, riferiti alla percezione di benessere. Un approccio orientato a valorizzare le attività all'aria aperta come strumenti educativi, culturali e di promozione di stili di vita sostenibili. Organizzazione a cura di Iris.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Ore 17.00
Accoglienza e Check-in: Apertura del desk per lo smistamento iscritti
ore 17.30
• Visita Guidata alla scoperta dell'Uomo fossile di Altamura
• Attività di birdwatching
• Esperienze di Realtà Virtuale
• Eco-Laboratori di geologia sulle rocce calcaree e sui fossili guida per bambini
• Attività di orienteering
• Giochi della tradizione (tiro alla fune, freccette)
Ore 18:30
• Visita Guidata alla scoperta dell'Uomo fossile di Altamura
• Eco-Laboratori creativi
• Trekking delle Murgia alla scoperta del Pulo e di Grotta della Capra
• Esperienze di Realtà Virtuale
• Giochi della tradizione (tiro con l'Arco, corsa campestre)
Ore 19.30
• Visita Guidata alla scoperta dell'Uomo fossile di Altamura
• Pilates al tramonto per favorire il rilassamento post-attività
Ore 20.00
• Apertura Stand di prodotti tipici ed enogastronomici
• Performance di arte di strada
• Osservazione astronomica
Info: 3383733868
INGRESSO GRATUITO
Per chi non potrà raggiungere il Centro Visite con un proprio mezzo, è stato predisposto un servizio navetta con partenza ogni 30 minuti da Altamura in Via Mura Megalitiche (Stadio Tonino D'angelo), nei pressi della pizzeria Villa di Bacco.