Alta Murgia in movimento: benessere e natura

"Alta Murgia in movimento" è l'iniziativa in programma oggi, dalle 17.00 alle 22.00, nel Centro Visite di Lamalunga ad Altamura che si trasformerà in una vera e propria "aula verde e palestra a cielo aperto" adatta a tutte le età. Escursioni, eco laboratori per bambini, sport, giochi tradizionali, prodotti tipici, orienteering, osservazione astronomica.L'evento è realizzato dal Parco Nazionale Alta Murgia nell'ambito dell'iniziativa Natura e Movimento, promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Fondazione SportCity, per diffondere l'educazione ambientale nelle aree naturali protette, rafforzando il ruolo del contatto con la natura come elemento in grado di accrescere il livello di consapevolezza e gli effetti positivi, riferiti alla percezione di benessere. Un approccio orientato a valorizzare le attività all'aria aperta come strumenti educativi, culturali e di promozione di stili di vita sostenibili. Organizzazione a cura di Iris.IL PROGRAMMA COMPLETOOre 17.00Accoglienza e Check-in: Apertura del desk per lo smistamento iscrittiore 17.30• Visita Guidata alla scoperta dell'Uomo fossile di Altamura• Attività di birdwatching• Esperienze di Realtà Virtuale• Eco-Laboratori di geologia sulle rocce calcaree e sui fossili guida per bambini• Attività di orienteering• Giochi della tradizione (tiro alla fune, freccette)Ore 18:30• Visita Guidata alla scoperta dell'Uomo fossile di Altamura• Eco-Laboratori creativi• Trekking delle Murgia alla scoperta del Pulo e di Grotta della Capra• Esperienze di Realtà Virtuale• Giochi della tradizione (tiro con l'Arco, corsa campestre)Ore 19.30• Visita Guidata alla scoperta dell'Uomo fossile di Altamura• Pilates al tramonto per favorire il rilassamento post-attivitàOre 20.00• Apertura Stand di prodotti tipici ed enogastronomici• Performance di arte di strada• Osservazione astronomicaInfo: 3383733868INGRESSO GRATUITOPer chi non potrà raggiungere il Centro Visite con un proprio mezzo, è stato predisposto un servizio navetta con partenza ogni 30 minuti da Altamura in Via Mura Megalitiche (Stadio Tonino D'angelo), nei pressi della pizzeria Villa di Bacco.