Furti di fiori e oggetti dalle lapidi del cimitero

Segnalazione di una cittadina ad Altamuralife tramite socialUna cittadina indignata ci segnala il furto di una composizione floreale con un palloncino a forma di cuore, dedicati a suo padre. Probabilmente una ricorrenza o una data che è nel suo cuore. Ma purtroppo fiori e palloncini sono stati rubati e, purtroppo, non è il primo caso. Infatti sono frequenti i furti di fiori e oggetti religiosi che vengono sottratti dalle lapidi. Evidentemente per chi commette questi furti sono oggetti che servono solo per "fare scena" ma per chi li lascia, davanti ai volti dei propri cari che non ci sono più, sono invece pensieri e oggetti che hanno un valore emotivo. Anche se è un fatto che purtroppo avviene con frequenza non bisogna rassegnarsi né fare finta di niente quando questi episodi accadono davanti ai nostri occhi.Amara la considerazione della cittadina che scrive:2026: Ancora c'è gente che trova piacere nel rubare oggetti, fiori o altro dalle lapidi dei defunti.Quando capirete che il dolore che provano i familiari è già ineguagliabile a qualsiasi altra cosa e il vostro gesto provoca ancora più tristezza, sarà troppo tardi.I piccoli oggetti che vengono lasciati sono un modo per ricordarli e sentirli più vicino.Vergogna per tutto ciò.