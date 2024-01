Polizia locale: il confronto fra i Comuni di Altamura, Gravina e Matera

Lo scorso 20 gennaio si è celebrata la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. Nel corso della giornata i comandi di Polizia locale hanno presentato le relazioni di servizio sulle attività svolte nell'anno scorso e hanno fatto il punto della situazione.Da queste relazioni la nostra redazione ha preso spunto per fare un confronto fra i tre Comuni del nostro territorio: Altamura, Gravina e Matera. Emergono delle notevoli differenze negli organici. Tutti e tre i comandi risultano sotto-dimensionati come personale, vale a dire che occorrono altre unità in confronto alla popolazione.Questi i dati (nelle unità sono compresi anche i comandanti e gli ufficiali):Altamura: 70.040 abitanti - Polizia locale 47 unitàMatera: 59.600 abitanti - Polizia locale 53 unitàGravina: 42.675 abitanti - Polizia locale 25 unitàMatera ha un organico numericamente più folto di quello di Altamura, nonostante abbia meno residenti. In entrambi i Comuni negli ultimi anni si sono tenuti dei concorsi. A fare la differenza è stata la legge speciale per Matera 2019 che ha consentito alla città lucana di poter effettuare un maggior numero di assunzioni e con corsie amministrative accelerate. Inoltre Matera, città capoluogo di provincia, ha una dotazione di forze dell'ordine e di polizia nettamente superiore.Nel confronto tra le due città murgiane, Altamura è messa meglio come organico (proprio grazie ai recenti concorsi) mentre il comando di Gravina necessita assolutamente di rinforzi perché le differenze - sia con Altamura sia con Matera - sono notevoli.