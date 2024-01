Mermec Ferrosud: a Jesce si respira aria nuova, grande rilancio

Dopo l'acquisizione da parte dell'azienda Mermec del pugliese Vito Pertosa, è diventata Mermec Ferrosud. E da azienda "cenerentola" e senza futuro, sta diventando in pochi mesi un caso industriale di tutto rispetto. Lo stabilimento di Jesce (Matera), a breve distanza dal confine pugliese con Altamura e Santeramo, ora è lanciatissima nel mercato.Grazie al nuovo piano industriale, sono state acquisire le commesse per la produzione di treni per il mercato internazionale (Francia e Portogallo) e di treni diagnostici elettrici in grado di raggiungere i 200 km orari attraverso la rete elettrica e i 120 km orari a batteria.Sabato scorso ha fatto tappa allo stabilimento (che si estende su un'area di 230mila metri quadrati) il ministro alle imprese e al made in Italy Adolfo Urso, accompagnato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano,e dall'assessore allo sviluppo economico della Regione Basilicata, Michele Casino. Urso ha verificato i notevoli passi avanti finora compiuti (anche sotto il profilo delle assunzioni) e ha espresso soddisfazione per il rilancio produttivo.