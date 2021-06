Il treno Dolce vita passerà da Altamura

"Una bellissima iniziativa che premia il territorio murgiano". Con queste parole il deputato Nunzio Angiola (Azione) commenta il nuovo servizio del treno di lusso "Treno Dolce vita". Nel 2023 transiterà ad Altamura lungo due itinerari ferrati."Il treno è sempre stato fattore di progresso economico e sociale - spiega - dopo tante minacce di abbandono oggi le strade ferrate riprendono vita, diventano motore di sviluppo turistico dei nostri territori. Il treno di lusso 'Dolce Vita' nasce dalla collaborazione fra Trenitalia e Arsenale, società di spicco nel mondo dell'ospitalità. Il progetto "Treno Dolce vita", sarà un convoglio ferroviario di lusso che richiamerà l'atmosfera degli anni Sessanta, in un affascinante viaggio nel made in Italy."Sono previsti due percorsi - spiega -. Il primo "Il Salento e la città dei Sassi", da Gallipoli porterà a Gioia del Colle, via Taranto. Poi da Gioia ad Altamura, passando per Santeramo e utilizzando la storica ferrovia delle Murge, la ferrovia di Giustino Fortunato. Il secondo percorso denominato "La via Transiberiana e i Sassi di Matera", scorrerà da Matera fino ad Altamura, per poi proseguire verso Foggia, Termoli da un lato e Napoli e Roma dall'altro".