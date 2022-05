Viaggio di prova del trenino storico ad Altamura

Sulla linea statale per Gioia del Colle. La tratta riattivata in funzione turistica

Domenica, nell'ambito della riattivazione della linea ferroviaria statale in funzione turistica di mobilità dolce, un treno percorrerà la linea da Gioia del Colle ad Altamura, per verificare il corretto ripristino della linea. Lo ha reso noto il deputato di Azione, Nunzio Angiola, che nel corso del suo mandato parlamentare si è impegnato per l'inserimento della linea Rocchetta Sant'Antonio - Altamura - Gioia del Colle (che era dismessa da svariati anni) tra quelle turistiche."Sono entusiasta di questa notizia", ha detto Angiola dopo aver appreso la notizia dal direttore generale di Fondazione FS, Luigi Francesco Cantamessa Armati. "Un altro passo avanti - aggiunge Angiola - dopo i lavori di ripristino. Sarà presente il direttore Cantamessa. Rivedremo per l'occasione, per questo viaggio di prova, una delle bellissime littorine che per decenni hanno solcato il nostro territorio murgiano".