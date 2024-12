Rilancio Mermec Ferrosud, accordo tra Regioni e Ministero

Un accordo di sviluppo sarà sottoscrivere tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, Invitalia, le Regioni Basilicata e Puglia e le imprese partners della Rete Netgreen (Mermec Spa, Mermec Ferrosud, Angelstar srl, Mer Mec Ste srl), per investimenti complessivi per 75 milioni di euro (contributo di 25,7 milioni a carico del Ministero).Mermec Ferrosud srl ha sede legale a Matera, è stata costituita nel 2022 a seguito del completamento del processo di acquisizione da parte del gruppo Mermec dello storico complesso aziendale Ferrosud dall'amministrazione straordinaria del gruppo Mancini - Ferrosud Spa. Gli investimenti avranno ricadute sia in Basilicata sia in Puglia, dal momento che la società opera a Jesce, al confine tra le due regioni.La società è attiva nella progettazione, costruzione, assemblaggio e revamping di materiale rotabile ferroviario e tramviario trainante e trainato, di carrelli ferroviari, di mezzi d'opera e di veicoli e sistemi speciali (green) per la mobilità. Il progetto è proposto come un unico ed organico programma di investimento industriale funzionale all'aumento della capacità produttiva e al rafforzamento della competitività industriale e tecnologica delle aziende partecipanti, mediante l'acquisto di attrezzature, macchinari, impianti produttivi e programmi informatici necessari al fine di industrializzare i prodotti innovativi rivenienti dalle attività di R&S per applicazioni in ambito ferroviario.La nuova occupazione generata dalla realizzazione del programma complessivo sarà pari a 162 unità di lavoro, di cui 105 unità in Basilicata da parte del partner Mermec Ferrosud srl.