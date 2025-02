Inizia il rilancio dell’industria ferroviaria a Jesce

Sono arrivati nello stabilimento Mermec Ferrosud di Matera - Jesce i primi treni da "revamping" (intervento di miglioramento per rinnovare i convogli ferroviari). Si tratta di una notizia positiva non solo per Mermec ma per l'intero territorio di cerniera tra Puglia e Basilicata, visto che lo stabilimento sorge nell'area di confine tra Matera, Altamura e Santeramo.Si tratta di convogli appartenenti al treno diagnostico ETR 500 di Rete ferroviaria italiana. Hanno percorso la rete ferroviaria statale da Vicenza a Bari. A Jesce sono arrivati tramite il raccordo ferroviario della piccola stazione di Casal Sabini ad Altamura.Intorno allo stabilimento ferroviario di Jesce si sta sviluppando un importante finanziamento pubblico privato. Leggi la notizia: