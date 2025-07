Formazione lavorativa per tecnici di tecnologia ferroviaria innovativa

L'ITS Academy Cuccovillo e MERMEC-FERROSUD, azienda parte di Angel Holding, hanno firmato l'accordo quadro per l'Alta Formazione di III livello dedicato alla preparazione di "supertecnici" specializzati nella progettazione e produzione di tecnologie ferroviarie avanzate. Il corso, previsto per il prossimo biennio 2025-27, consentirà a 25/30 giovani diplomati, che aspirano a lavorare nel settore ferroviario, di acquisire competenze specialistiche all'avanguardia, in aula e sul campo (cosiddetto Modello Duale), combinando lezioni in aula con formazione pratica in azienda in apprendistato Professionalizzante di 3° livello.Grazie alla collaborazione diretta con i progettisti di MERMEC-FERROSUD, i partecipanti avranno l'opportunità di acquisire competenze altamente specialistiche e ottenere importanti certificazioni. I giovani tecnici saranno coinvolti nelle attività di assemblaggio, collaudo e test meccatronici dei dispositivi realizzati presso lo stabilimento di Jesce, confrontandosi con le più avanzate tecnologie del settore.Il progetto si distingue anche per l'apertura a persone adulte e professionisti in fase di riqualificazione (reskilling), che desiderano aggiornare le proprie competenze per rientrare nel mercato del lavoro con un profilo tecnico fortemente richiesto. L'Accordo Pluriennale, che si avvale inoltre del supporto della Regione Puglia, del Comune di Altamura e degli istituti scolastici del territorio, rappresenta una svolta strategica: un modello virtuoso di formazione integrata che MERMEC FERROSUD e ITS Academy "CUCCOVILLO" metteranno in atto con l'obiettivo comune di investire nel futuro delle nuove generazioni, del territorio e dell'intero Paese. Oggi, nella stazione di Altamura (presso Item Oxygen), si è tenuta la conferenza di presentazione.L'ammissione di un massimo di 30 studenti diplomati, avverrà attraverso un bando, che sarà pubblicato entro il 13 luglio 2025 sul sito http://www.itsmeccatronicapuglia.it/.Il percorso didattico partirà entro il mese di ottobre 2025 e durerà meno di due anni (21 mesi) con l'erogazione di 1.900 ore di formazione, svolte nella Sede dell''ITS "Cuccovillo" di Altamura per 760 ore e, soprattutto, nella sede della Mermec-Ferrosud di Jesce con circa 390 ore realizzate da Manager e Tecnici aziendali e ben 760 ore sul campo, a contatto diretto con le realtà di MERMEC-FERROSUD, tra formazione in situazione e stage. I 30 (numero massimo) specializzandi completeranno il percorso con i tirocini curriculari di 760 ore realizzati interamente nella sede MERMEC-FERROSUD spa di Jesce."Con questo accordo – ha dichiarato Fabio Giuliani, CEO di MERMEC Ferrosud - poniamo le basi per unanuova generazione di tecnici altamente qualificati, pronti a raccogliere le sfide dell'innovazione nel settore ferroviario e delle tecnologie avanzate. La collaborazione con l'ITS Cuccovillo rappresenta per noi non solo un investimento nella formazione, ma un impegno concreto verso il territorio e verso i giovani, a cui vogliamo offrire opportunità reali di crescita professionale e personale. Il nostro stabilimento di Iesce diventerà un laboratorio di competenze, dove scuola e industria lavorano fianco a fianco per costruire il futuro della mobilità e dell'industria tecnologica italiana.""Siamo molto felici- ha detto Lucia Scattarelli, presidente Fondazione Its Cuccovillo - per questo accordo che nasce da bisogni reali della Mermec Ferrosud di Tecnici Meccatronici molto specializzati ma che è anche conseguenza della lunga e costruttiva collaborazione con Angel Holding, di cui la Mermec Ferrosud è una importantissima componente. Una collaborazione che ha visto molti studenti del "Cuccovillo" coinvolti prima in Stage e poi assunti in Mermec, poi nei corsi Duali con Sitael. Ci spinge ad affrontare, con grande entusiasmo, un mondo in continuo divenire, come quello appunto della Tecnologia Ferroviaria, in cui i nostri giovani potranno essere protagonisti attivi. L'opportunità di effettuare le docenze, così innovative e specialistiche, direttamente in MERMEC FERROSUD, coinvolti in un team di esperti di altissimo profilo, ci ha convinti circa i risultati di questa nuova interessantissima esperienza DUALE, finalizzata a formare figure professionali molto mirate, introvabili ed assolutamente in linea con i bisogni presenti, e soprattutto futuri, della MERMEC FERROSUD".Dichiarazione Assessore Sebastiano Leo - Regione Puglia"Ancora una volta il sistema its e il Cuccovillo in particolare dimostrano di essere al passo con le esigenze del territorio. Come abbiamo ribadito a Bruxelles nei giorni scorsi, con il sostegno al sistema Its il nostro impegno è su più fronti: intanto nei confronti dei giovani e delle loro famiglie che ripongono fiducia nell'alta formazione pugliese, ai quali dobbiamo dare risposte concrete. Verso il mondo delle imprese, motore della nostra economia, che necessitano di figure altamente professionalizzate, e verso il territorio affinché sia sempre in grado di sostenere le sfide del momento. Oggi comincia un nuovo percorso che saprà rispondere a queste esigenze e ringrazio tutti coloro che fanno in modo che queste risposte siano reali e performanti.Dichiarazione Dott. Mario Aprile Presidente Confindustria Bari- Bat"Si parla da troppi anni di mismatch (mancato incontro, ndr) fra domanda e offerta di lavoro. Confindustria Bari e BAT ha sempre sostenuto gli ITS e le iniziative formative come quella messa in campo ora dall'ITS Cuccovillo e Mermec Ferrosud perché offrono una soluzione vincente al problema del mismatch formando esattamente le figure specialistiche di cui le imprese hanno bisogno. Noi siamo pronti ad affiancare ITS, Università e scuole di formazione per dare ai giovani e alle imprese le competenze necessarie a competere.