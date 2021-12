Mercato settimanale anticipato al venerdì

Due anticipi per il mercato settimanale in via Manzoni. Vista la concomitanza del sabato con i giorni di Natale e Capodanno, il mercato si terrà venerdì 24 dicembre e venerdì 31 dicembre. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale.Il provvedimento è stato preso in base al piano per il commercio del Comune di Altamura che prevede l'anticipo al giorno precedente, nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato settimanale ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge.Ai mercati, sia giornalieri sia settimanali, per effetto di un'ordinanza comunale si può accedere con l'obbligo di uso anche all'aperto della mascherina di protezione delle vie respiratorie.