Riaprire il mercato settimanale del sabato

Terminato il periodo delle festività natalizie, gli ambulanti concessionari di posteggio nei mercati di Altamura e di Gravina tornano a farsi sentire. La sigla di categoria Casambulanti chiede ai rispettivi sindaci l'immediata ripartenza dei mercati del sabato e del venerdì, sospesi da oltre un mese.In entrambi i Comuni dell'area murgiana, una delle più colpite dalla seconda ondata di contagi in Puglia, i mercati sono stati sospesi con ordinanze come misura per il contenimento della diffusione del contagio.Per il coordinatore nazionale CasAmbulanti, Savino Montaruli c'è stato un "gravissimo danno procurato alle centinaia di concessionari di posteggi. "Non siamo disposti a subire oltre questa discriminazione - afferma verso la categoria degli ambulanti a Gravina e ad Altamura mentre gli esercizi commerciali di pari genere merceologico hanno avuto la possibilità di fare affari per l'intero periodo natalizio. Una vessazione assolutamente inaccettabile quella dei sue sindaci dell'area murgiana che hanno tenuto chiuso i mercati cittadini settimanali per oltre un mese cagionando danni enormi, economici, psicologici ed esistenziali agli operatori."Mi aspetto – dichiara Montaruli – l'immediata ripartenza di quei due mercati già a partire da questa settimana perché non siamo disposti a subire oltre questa ingiustizia consumata in un clima di accondiscendenza o comunque di silenzio assordante da chi avrebbe dovuto, invece, come noi alzare la voce. I sindaci di quei due comuni facciano un esame di coscienza e chiedano scusa agli ambulanti".