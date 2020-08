Mercato settimanale di Ferragosto anticipato al 14

Con ordinanza della sindaca Rosa Melodia è stato disposto l'anticipo a venerdì 14 agosto del mercato settimanale previsto sabato 15 agosto.Ciò sulla base della previsione del piano del commercio in cui si dispone testualmente: "Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato settimanale ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente, se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo".