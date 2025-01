Altamura si conferma "Città che legge" anche per il biennio 2025-2026. Ha avuto esito positivo la domanda presentata dal Comune di Altamura in continuità con i precedenti due bienni: il Cepell - Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura ha accolto l'istanza, riconoscendo i presupposti e i requisiti per il riconoscimento di questa qualifica, sulla base dei progetti e delle esperienze finora realizzati nella città di Altamura.Soddisfazione è stata espressa dall'Amministrazione comunale per il rinnovo della qualifica che è importante nella fase di partecipazione ai bandi sulla promozione della lettura.(foto di archivio)