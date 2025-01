Aumentano gli spazi per lo studio

Le notizie di Altamuralife #Altamura #Life www.altamuralife.it // Segui il portale e le nostre pagine socialDa oggi sono aperte e disponibili aule studio per studenti universitari presso l'Archivio - Biblioteca Diocesana in corso Federico II di Svevia 139, adiacente la chiesa di San Francesco da Paola. Questi gli orari: 9.30-12.30 e 15.30-18,30, dal lunedì al venerdì. L'accesso è libero, sino al raggiungimento della capienza dei posti che sono in tutto 14, distribuiti in due aule.L'iniziativa rientra nella convenzione firmata tra il Comune di Altamura e la Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti dal titolo "Rete culturale per lo studio e l'accoglienza". Sono stati individuati alcuni spazi come aule studio, in locali della Diocesi e di alcune parrocchie altamurane, al fine di promuovere e sostenere attività di studio, lettura, aggregazione, formazione e socializzazione.Per questo, l'Ente comunale ha deciso di stanziare 20.000 euro, a titolo di contributo, anche al fine di ampliare la disponibilità degli spazi adeguati ad accogliere cittadini che vogliano trovare posti di studio o lettura. In base alla convenzione la Diocesi si impegnerà a garantire l'apertura degli spazi, a provvedere a pulizia, illuminazione, accesso wi-fi e a stampanti e/o fotocopiatori.