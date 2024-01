Libri donati a strutture di accoglienza per bambini

La Commissione Speciale per le Pari Opportunità del Comune di Altamura ha donato circa 60 libri (albi illustrati e libri per ragazzi) a varie strutture di accoglienza per minori della nostra città. I libri sono stati consegnati alla cooperativa Exsultet, alla cooperativa Il mondo che vorrei, alla cooperativa Biancamano e all'istituto Antoniano."Abbiamo avuto prova - sostengono i Consiglieri della Commissione - del fatto che non sono i più piccoli ad essere lontani dal mondo dei libri, ma spesso sono gli adulti a non permettere loro di entrare in questo universo anche mostrandone la ampiezza e pluralità di proposte". I bambini e le bambine, anche grazie alla preziosa collaborazione dei volontari Lettori ad Alta Voce (progetto Lettura senza mura), hanno accolto con entusiasmo e interesse l'iniziativa. La Commissione ringrazia anche loro, certa che vi saranno ulteriori occasioni di collaborare in future iniziative.