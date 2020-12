Piace il prestito del libro a domicilio

Primo bilancio positivo per il prestito a domicilio del libro da parte della biblioteca di comunità "Agorateca". Iniziativa partita quando l'Agorateca è stata chiusa in seguito alle nuove restrizioni legate all'epidemia. Però la biblioteca, essendo della comunità, ha deciso di non fermarsi e di soddisfare i desideri di piccoli e grandi lettori.Così, è nata una nuova iniziativa: "Te lo portiamo a casa". "I nostri volontari - afferma Agorateca - stanno consegnando i libri a domicilio per tutta la città. Abbiamo portato i libri, a volte a piedi, a volte in bici. Dopo questo primo mese, le testimonianze dei volontari sono molto positive, poiché sono sempre ricevuti con grande gioia e fervore. L'entusiasmo dei bambini è, infatti, la più grande ricompensa".L'Agorateca è fiera di avere prestato ben 107 libri tra novembre e dicembre, di cui la maggiore parte di libri sono stati richesti da bimbi di età compresa tra 3 e 12 anni. Un altro numero significativo riguarda il numero di nuovi utenti che ha superato i 50 tesserati. Pure a gennaio, i libri saranno portati a casa dai volontari stranieri Lucas, Camino, Adrian e Filipa.