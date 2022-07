Avvisi scolastici: le scadenze per libri e servizio scuolabus

Informazioni utili per i cittadini sulle scadenze riguardanti il mondo scolastico, per l'anno scolastico 2022/2023.Il 29 luglio è il termine per presentare le domande la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. La procedura di inserimento è on-line, sino alle ore 12.00 del 29 luglio.L'accesso al beneficio e garantito agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado che, all'atto della presentazione della domanda, possiedano i seguenti requisiti:○ frequenza alle scuole secondarie di 1° e 2° grado;○ residenza sul territorio di Altamura;○ non ripetente presso la stessa sezione;○ ISEE, ordinario in corso di validità del richiedente che non superi 10.632,94 euro.A tal proposito è necessario che, al momento della presentazione dell'istanza, per il nucleo familiare sia già disponibile,nel sistema INPS, una attestazione ISEE valida;○ che per l'A.S. 2022/2023 non intendano usufruire di altro beneficio (es. Comodato d'uso gratuito) per l'acquisto libri di testo;○ codice IBAN intestato o cointestato al richiedente da inserire in piattaforma.L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione dei giustificativi di spesa fiscalmente validi relativi all'acquisto dei libri di testo nell'a.s. 2022/2023 (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali), da inviare via mail entro il 30 novembre 2022 all'indirizzo libriditesto.altamura@gmail.comSul portale del Comune è stato pubblicato l'avviso per le domande del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, anno scolastico 2022-2023. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31 agosto. La modalità di presentazione delle domande è esclusivamente on line, sul sito istituzionale, secondo le indicazioni contenute nell'avviso pubblico che si può consultare sul portale del Comune.